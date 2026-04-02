異動股 | 小米挫4%，首季汽車交付僅完成全年目標14%
02/04/2026
小米(01810)現價跌3.8%，報30.8元，該股成交約1.13億股，涉資35.2億元，最高見31.72元，最低見30.66元。
集團公布3月交付數據，全系累計交付超過2萬輛，與2月交車量基本持平，跌出新勢力銷售前三名。其中，新一代SU7於3月23日啟動交付，9天累計交付超過7000輛，但未能拉動整體銷售成長。
高盛數據顯示，3月初小米汽車周訂單回落至4000輛左右，即便全部計入YU7，月訂單也不足2萬輛，與今年1月37869輛的巔峰交付量差距明顯。
2026年1至3月，小米累計交付約8萬台，僅完成年度55萬輛交付目標的14%，剩餘9個月需月均交付超過5.2萬輛。面對目標壓力，小米計畫2026年推出4-6款新車，涵蓋純電與增程、轎車與SUV、5座與7座、20萬至55萬元人民幣價格區間，形成全矩陣式布局。純電陣營包括SU7行政加長版與YU7 GT高性能版，增程陣營推出YU5、YU7增程版、YU9三款車型，另有平價車型SU5正在規劃中。
撰文：經濟通市場組
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