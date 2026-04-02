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港股 | 午市前瞻 | 黃金波動但長線仍看好低位可吼，波動市選股強者愈強弱者愈弱

02/04/2026

　　隔夜華爾街繼續炒作中東停火預期，歐美股市收市齊升。惟美國總統特朗普於本港時間今早9時發表講話指，未來兩至三星期將會給予伊朗沉重打擊。市場樂觀情緒逆轉，亞太股普遍回吐，恒指低開數十點後，走勢持續向下。恒指半日收報25016，跌277點或1.1%，主板成交近1162億元。恒生中國企業指數報8420，跌84點或1%。恒生科技指數報4651，跌104點或2.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 黃金波動但長線仍看好低位可吼，波動市選股強者愈強弱者愈弱

 

伍禮賢：油價金價一樣波動但黃金長線更有支持

 

　　市場憂慮戰事再度惡化，特朗普講話後油價急升金價急跌，亞太區股市受挫，港股時隔一日復跌穿牛熊線，恒指半日跌逾200點。光大證券國際證券策略師伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，對特朗普講話內容不感意外，但日前市場憧憬和談後今朝遭潑冷水，便引致出現較大回吐，但實際上與早前狀況仍大致相同。

 

　　他指伊朗戰況難以估計，部署上維持輕裝上陣建議，大市跌低也不建議重注加倉。至於港股長假期間，他建議如倉位防守股多不須減倉，但若為波動板塊以及早已反彈的板塊，則可減磅過節。

 

　　特朗普釋出主戰訊號後油價金價應聲反映，伍禮賢表明短期油價金價都會直接受戰事消息波動，其中油價每逢戰情惡化都會刺激飆升，淡化便會落，即使近期油價在100美元有支持，他也難以斷定油價必然再升。相對而言他認為金價在部署上較為可持續，雖然短線受戰事氣氛波動，但長線去美元化背景下，黃金可以充當替代或保值作用，故長線不會看淡金價。不過操作上在現時戰意上揚之時，短期內金價仍會承壓，不宜過早加倉黃金，可待回落至4500美元以下入手會更划算。

 

車股分化料吉利比亞迪繼續跑出，藥股煤股可望延續逆市強勢

 

　　硝煙瀰漫之際遇著港股長假，揸沽與否十五十六，在板塊部署上伍禮賢整體預期部分逆市走強的板塊可望於假期後延續強勢。汽車股近日走勢偏強，比起大市更為硬淨，他點評指近兩日公布大部分車股3月份交付數據都表現不錯，但很大程度來自於1月及2月基數較低原因，能否持續改善亦未可知。然而個別龍頭股其車款較具技術優勢者則不妨入手，如比亞迪(01211)及吉利(00175)大有機會繼續強勢。其中吉利升勢較為誇張，不建議高追；相反比亞迪走勢較吉利落後，近日在100元之上築底良好，在100元附近之上值得入手。

 

　　醫藥板塊近日同樣強勢，伍禮賢認為中資藥股基本面偏強，即使研發開支較高仍有相應成果展示，預計醫藥股比車股會更勝一籌，包括藥明康德(02359)及藥明生物(02269)等都可望延續強勢並跑贏大市。

 

　　至於防守股方面，近日能源危機爆發令市場急尋替代能源，煤炭股受惠獲追捧，板塊走勢上近日明顯跑贏大市。伍禮賢認同煤炭股近日獲追捧，加上板塊具有中特估元素能派高息，防守部署上有值博率。相對而言，電力股雖然同樣具有高息元素，但內地對電價調控力度頗大，新能源發電提供更多電力變相亦削弱電價，故比起煤炭股電力股上升空間會較有限。

 

撰文：經濟通市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
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