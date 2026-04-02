  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球衰退警號，香港難發生能源危機

02/04/2026

　　受美國即將加強對伊打擊及霍爾木茲海峽封鎖影響，國際油價今年持續飆升，引發全球資本市場劇烈動盪，布蘭特期油價格由2月每桶約70美元在價格飆升至3月尾的每桶100美元水平，截至今日（2日）中午12點報107.31美元。儘管各國積極推進清潔能源打造低碳經濟，然而石油時至今日在全球經濟角色仍然無可替代，可以說現代生活文明基礎已深深植根於石油之上，大至能源物流、小至塑料化肥，無不歸功於龐大的石油產業。

 

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球衰退警號，香港難發生能源危機

 

伊朗挾油自重，全球石油供應斷崖跌

 

　　2026年才過去四分之一，全球地緣政治已發生重大轉折，繼委內瑞拉變天後，美國聯合以色列發動代號「史詩狂怒」的軍事行動，包括伊朗前最高領導人哈梅內伊在內的大批政府高層遭斬首，國內多處核設施及軍事設施亦遭拔除，然而伊朗在開戰一個月後仍然展現韌性，將霍爾木茲海峽作為王牌，通過擾亂全球能源市場以打擊特朗普的民意基礎。

 

　　根據Oilfield International的數據，2024年全球石油日均消費量達1.014億桶，需求量以每年約1%的速度增長。而國際能源署IEA日前表示，去年每天平均有2000萬桶原油和石油產品經由霍爾木茲海峽運輸，相當於每日石油消費量的25%。受累霍爾木茲海峽關閉，中東海灣產油國目前每日減產1000萬桶以上，運輸量較正常水平下降超過90%，IEA預計3月每日石油供應將因此減少800萬桶，相當於全球每日減產8%。

 

【原油博弈】學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球衰退警號，香港難發生能源危機

（Shutterstock圖片）

 

日韓缺乏供應替代，印度遭斷油斷氣雙重打擊

 

　　香港中文大學經濟系副教授莊太量接受《經濟通通訊社》專訪時表示，石油是國家最基本的能源來源，各種生產、經濟活動需要龐大的能源支持，若一個國家沒有穩定石油來源，將出現能源短缺的問題，甚至導致國家難以運作。

 

　　今輪日本、南韓股市對伊朗戰事反應最為激烈，韓國KOSPI指數多次觸發熔斷，甚至曾創下單日大跌12%的史詩級暴跌。莊太量解釋，像日本和韓國這類工業國家，能源需求較大，本身產油量極小，加上無連接俄羅斯的輸油管道，對於中東石油的依賴程度較高，對能源短缺反應較大。以日本為例，根據Energy Institute的數據，日本在2024年每日石油需求量約為323.8萬桶，佔全球約3.19%，每日的石油進口量達230.2萬桶，佔71.09%。

 

　　區內兩大發達國家經濟大受影響，發展中國家更不例外，例如印度同樣依賴石油進口，其每日石油需求量約為562.1萬桶，每日石油進口量477.9萬桶，佔整體石油供應約85%，而受累伊朗襲擊卡塔爾天然氣設施加碼施壓，印度天然氣供應中斷，能源供應極為短缺，面臨「煮唔到飯，車開唔到」的問題。

 

　　需求端不好過供應端更不好過，中東各產油國由於運油通道被封鎖，出口嚴重受阻導致短期收入銳減，轉而拋售黃金、股票等投資資產，間接增加全球股市沽壓，就算具備避險元素的黃金價格亦持續向下。

 

莊太量：油價維持150美元觸發全球衰退警戒線

 

【原油博弈】學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球衰退警號，香港難發生能源危機

（Shutterstock圖片）

 

　　除了能源供應之外，石油價格急漲亦會從方方面面影響各國民生。莊太量續指，石油作為所有主流運輸工具的燃料，油價高企會導致運輸成本大漲，而由於全世界大部分商品都依靠船運運輸，國際貿易的成本會相應提高，各類商品價格會隨之上升；而由於鋼材等重型貨物的運輸成本進一步提高，會導致進口建築材料價格上升，影響樓宇工程的興建成本，一定程度上間接推高樓價；此外，石油精煉的過程中還能產出超過2500種副產品，包括塑膠製品、合成纖維、合成橡膠、化妝品、清潔劑、農藥甚至化學藥品等，石油的副產品深入食衣住行的各個角落，對各經濟體物價水平的影響力不可小覷。

 

　　莊太量補充，假如油價飆升至150-160元水平，並維持半年，會導致經濟活動的成本增加的情況下，引發嚴重通貨膨脹，削弱經濟活動增長動力，同時工作機會減少，導致各國失業率上升，引發全球衰退。

 

若油價升至150美元，本港物價增4%

 

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球衰退警號，香港難發生能源危機

 

　　相對於上述亞洲地區，莊太量認為香港受到石油價格上漲的影響相對較小。他解釋，由於香港並非以製造業經濟為主，而香港的能源供應由中國提供，並非直接來源於中東，而中國與中東各國關係良好，香港面對能源短缺危機的機會較小。至於香港民生的電力來源於中電和港燈，與中東直接掛鈎程度較小，即使燃料成本上升，也僅反映在燃料附加費上，不影響電力供應，油價上升最多對於駕車人士會帶來生活壓力。

 

　　各地的CPI商品籃子組成與權重不同，反映出的通脹壓力亦有差異。莊太量表示，交通通常在大部分地區佔有一定CPI比例，因此通脹容易反映在交通價格上。美國由於地域較為廣闊，交通多依賴私家車，在汽油所佔CPI會相應更高，因此在油價上升時，美國需要面對更大的通脹壓力。

 

　　而香港方面，根據港府最新數據，2月綜合CPI按年增長1.7%，其中交通支出影響最顯著（+4.3%），其次為電力和燃料（+3.5%）、住屋（+1.1%）、食品（+0.9%）。莊太量解釋，香港較為依賴公共交通，而企業會先行吸收油價，即使企業後續徵收燃油附加費，時間上亦存在滯後性，且出於公眾利益考慮，加價幅度亦有限。相反，莊太量認為香港在食品價格的上升會更為即時，但由於港人北上消費成風，本地需求下跌，相信將分散其帶來的通脹壓力。莊太量估計，即使油價飆升到每桶150美元的水平，對香港交通和食品產生的波幅最多約在3%-4%。

 

石油風暴暫未撼動美國，加息言之尚早

 

【原油博弈】學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球衰退警號，香港難發生能源危機

（Shutterstock圖片）

 

　莊太量認為，只要石油危機不影響到美國，就不會出現經濟大蕭條。他解釋，像1970年代因石油危機而出現滯脹的可能性不大，現時美國已轉型為服務業為主的經濟體，不同於當時依賴工業的經濟結構，能源需求較以往小，加上美國本身有龐大的頁岩油油藏，對美國衝擊較小。

 

　　假設美國為應對石油危機引發的通脹而加息，金管局再跟隨加息，會否對香港造成較大影響？莊太量認為應對樓市及中小企的衝擊不大。他估計，相關影響最多只會在短期內削弱市場熱度，而且相比「印錢」所帶來的影響，油價上升屬較短暫因素，加上油價難以長期維持高位，故影響難以持續。

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，市場談論美聯儲加息可能性「言之尚早」。基於特朗普在對伊事件中發言較為反覆，即使特朗普強調要將伊朗打回「石器時代」尚在市場預期內，但若戰事持續至5至6月，加息就「未必沒可能」，但她強調，現時美國經濟的基本面已經難以承受加息的壓力。至於本港，麥嘉嘉認為即使美國加息，香港亦未必跟隨加息，而且香港樓市普遍預期利率處於高位，加息的影響或會限制樓價升幅，但難以逆轉其升勢。

 

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球衰退警號，香港難發生能源危機

 

撰文：經濟通通訊社記者馬本德

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06088

FIT HON TENG

6.750

異動股

03692

翰森製藥

39.360

異動股

02650

摯達科技（新）

31.640

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06088 FIT HON TENG
  • 6.750
  • 03692 翰森製藥
  • 39.360
  • 02650 摯達科技（新）
  • 31.640
  • 01321 中國新城市
  • 0.470
  • 01338 霸王集團
  • 0.026
股份推介
  • 01508 中國再保險
  • 1.460
  • 目標︰$1.90
  • 00340 潼關黃金
  • 3.080
  • 目標︰$4.20
  • 00270 粵海投資
  • 7.980
  • 目標︰$8.00
  • 02388 中銀香港
  • 43.180
  • 目標︰$44.90
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 6.150
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 1.460
  • 01725 中國技術集團
  • 0.610
  • 00939 建設銀行
  • 8.450
  • 03750 寧德時代
  • 627.500
  • 00175 吉利汽車
  • 23.820
報章貼士
  • 00027 銀河娛樂
  • 35.960
  • 目標︰$44.00
  • 02516 泛遠國際
  • 1.150
  • 目標︰--
  • 01585 雅迪控股
  • 13.270
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

02/04/2026 16:17  特朗普猛攻預告恒指長假前跌177點收報25116，吉利逆市狂奔科技股承壓

02/04/2026 16:04  《本港樓市》中原CCL按周升0.85%，展望5月重回156點，首季樓價升5.59%

02/04/2026 16:17  【中東戰火】中國據報要求民營煉油廠顧全大局，維持去年產量

02/04/2026 16:56  泡泡瑪特今再斥近1億元回購70萬股，連續第六日回購

02/04/2026 11:49  【ＡＩ】騰訊QQ宣布正式原生接入OpenClaw

02/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１９８億元，買盈富基金沽中海油

02/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】富瑞降三大電訊股目標，花旗升優必選目標逾兩成

02/04/2026 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒８３６９，一周拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：港股4月走勢展望新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 特朗普對伊戰事虎頭蛇尾埋風險，美兩大通脹數據聯袂登場新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，華僑銀行新優惠3個月享2.88厘，建行亞洲高達6.88厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

科技與傳統的融合｜AI、低碳生活、風水文化共建永續未來
人氣文章

玩樂假期

復活節打卡2026懶人包︱16大熱點︰姜濤生日應援＋多啦A夢/迪士尼限定店＋中環香港潑水節＋試食節美食攻略
人氣文章

足球俱樂部．主教練

意大利世界盃折㦸沉沙，小球會絕處逢生的啟示
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男性食素會變「軟腳蟹」？吃肉先有男子氣概？揭開素食與性福的迷思！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

藝術三月：丹青舍寫生墨旅——桃花湖上以心為筆，渲染五感
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

2026春夏Chanel爆紅！Matthieu Blazy 如何以「去老氣化」重塑品牌價值？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
素食譜推薦：香脆番薯野菜批　長假期烘焙好選擇
人氣文章
瑜伽助排便｜Threads 20秒短片爆紅，網民實測7動作即見效，醫生親授通便秘訣
人氣文章
食物安全｜4款常見調味料恐致癌，蠔油出現3情況或含劇毒
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/04/2026
港股 | 蕭猷華：港股4月走勢展望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

牛刀小試還是打草驚蛇？窺探突入美國本土軍事基地的無人機群

05/04/2026 08:00

大國博弈

原油博弈 | 學者莊太量解讀能源通脹：油價150美元觸發全球...

02/04/2026 17:30

中東戰火

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區