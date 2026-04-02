特朗普猛攻預告恒指長假前跌177點收報25116，吉利逆市狂奔科技股承壓

美國總統特朗普今早發表講話，預告未來兩至三星期將會給予伊朗沉重打擊，又稱美國不需要中東石油。講話後油價急升金價急挫，全球市場對戰事緩和好夢落空，亞太區股市沽壓沉重。港股日內跌幅擴大，更一度跌近400點失守兩萬五關，午市略為收窄跌幅，恒指全日收報25116，跌177點或0.7%，主板成交超過2436億元。國指收報8456，跌47點或0.6%。科指收報4679，跌77點或1.6%。北水趁跌市恢復淨流入逾198億元，上海淨流入逾110億元，深圳淨流入87億元。

特朗普講話後油價持續高企，布蘭特期油飆破108元，油價ETF與油股造好；F三星原油期(03175)升6.2%，報10.31元；中海油(00883)升0.2%，報27.02元；中石油(00857)升2.1%，報10.77元；中石化(00386)升0.2%，報4.59元。

金價受挫，更一度挫穿4600美元水平，金價ETF與金礦股受壓；SPDR金(02840)跌1.6%，報3340元；FL二南方黃金(07299)跌3.4%，報28.5元；紫金(02899)跌3%，報35.32元；紫金黃金國際(02259)跌3.3%，報176.1元；赤峰黃金(06693)跌5.3%，報41.88元。

多隻車股公布上月交付良好，普遍造好，蔚來(09866)升0.7%，報48.7元；小鵬(09868)跌0.7%，報67.75元；理想(02015)升0.8%，報71.8元；長汽(02333)升7.3%，報13.45元；比亞迪(01211)跌0.8%，報103.9元。其中吉利(00175)全個第一季銷量高於大行預期獲唱好後市表現，全日進一步大升8.4%，報23.82元，為全日最佳表現藍籌兼創近四年半新高。

醫藥股同樣逆市呈強，生科指升137點或0.9%，報15641；翰森(03692)升5.2%，報39.36元；藥明生物(02269)升0.3%，報34.98元；藥明康德(02359)升0.8%，報124.9元；信達(01801)升0.7%，報91.5元；中生製藥(01177)跌0.5%，報6.33元；石藥(01093)升0.9%，報9.71元。

市況轉淡金融股受壓；滙控(00005)跌0.2%，報130元；友邦(01299)跌1.5%，報86.15元；港交所(00388)跌1.1%，報396元；中銀香港(02388)跌1.3%，報43.18元。

科技股跟隨受挫；騰訊(00700)跌1.5%，報489.2元；阿里(09988)跌3.4%，報118.5元；小米(01810)跌3.6%，報30.88元；美團(03690)跌2.1%，報80.25元。

恒指兩大跌幅股份依次為龍湖(00960)及小米；龍湖收報7.62元，跌0.29元或3.7%；兩大升幅股份依次為吉利及翰森。

撰文：經濟通市場組

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