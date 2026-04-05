一周部署 | 特朗普對伊戰事虎頭蛇尾埋風險，美兩大通脹數據聯袂登場

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美國就業重現韌性

美國2月就業數據大走樣後，3月就業數據意外顯著好轉，3月ADP就業人數增加6.2萬人，預估為增加4萬人，至於官方公布的非農就業職位增加17.8萬份，增幅是2024年底以來最大，並遠超預期的6.5萬份，失業率降至4.3%，低於預期和前值。有關數據反映實際就業狀況自然有其局限，比如就業改善或與天候改善有關而非經濟改善，又或者部分勞工退出工作崗位後不再求職。但總而言之，面對如此具韌性的就業表現，美聯儲今年減息機會更見渺茫。

料美通脹數據未反映戰事因素

接下來美國將公布最重要的兩大通脹指標：3月CPI及PCE數據，而期間美國聯合以色列對伊朗進行軍事行動，霍爾木茲通道遭封鎖，期油推高至100美元以上。由於美國仍有其他石油來源，加上原油引發之通脹存在滯後效應，料3月物價還不會看見顯著上漲，當月PCE預計同比上升2.8%，和前值持平。目前市場還沒做好加息的心理準備，利率期貨市場顯示，美聯儲局上半年按兵不動機率極高，下半年利率走勢則難以預測，今年內加息一次機會為7%，減息一次機會為13.5%。

特朗普勢成騎虎急尋下台階

美國總統特朗普才聲稱對伊朗進行極其嚴厲的打擊，美軍便遭遇罕見挫折，兩架戰機先後被擊中，如果後續飛行員被伊朗政府俘虜，伊朗的談判籌碼將大增。特朗普此前多次重申對伊朗行動目標已達成，弦外之音不言而喻：他要找到一個完美的下台階，以免像前任總統一樣深陷戰爭泥沼。但美國如今想全身而退，盟友以及伊朗鄰國都不太可能買帳，霍爾木茲海峽如今已不太平，商船無法保證安全通航，運費及保險費用相應急升，各個中東國家更是被曝露在伊朗導彈的風險之中，在完全拔除伊朗的軍事能力之前，美國無法輕言撤退。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

林嘉麒：特朗普表態難消避險情緒，下周美PCE揭曉關注通脹走向

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