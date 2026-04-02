神冠：今年估計資本開支約1.2億人幣，會根據情況靈活調整採購策略

對於中東局勢，神冠控股(00829)主席兼總裁周亞仙於業績記者會表示，中東局勢可能影響運輸及部分進口貨物價格，但目前採購價格尚未達到最高預期，影響程度目前難以斷言，又指國內物料採購中的產品研發和測試可完全在國內完成，公司會根據實際情況靈活調整採購策略。

（吳仲賢攝）

集團去年毛利率由16.8%按年下降至10.2%，周亞仙解釋，集團毛利及利潤下跌主要由於集團早前安裝的新生產線，試機運行期間生產出試製品質量不穩定，因此以低價銷售收回部分成本，導致毛利率明顯下降，亦要對上述試製品進行撇帳，使利潤下跌，強調上述事項均為一次性事項，「並非常態性」。

副總裁吳旭陽表示，集團在中國及香港的公司之間整體財務規劃的調整。其中一間集團內香港公司已經向另外一間集團內中國公司償還所有計息的貸款，香港子公司的還款資金來自其其中一家中國子公司已經支付的股息，從而產生中國股息抵扣稅的支出及撥備，上述事項已在2025年一次性處理完畢，2026年不再需要為處理這部分債務進行股息分配，因此不會再產生該項稅款。

吳旭陽提及，集團估計今年資本開支約1.2億元人民幣，將主要用於膠原蛋白腸衣高品質生產線改造。

撰文：經濟通採訪組

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