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美股收盤 | 美股三大指數先跌後回順，道指收市微跌61點

03/04/2026

　　美股周四（2日）走勢反覆，收市表現個別發展，但全周計算則錄得升幅。道指收市微跌61.07點或0.13%，報46504.67點；納指升38.23點或0.18%，報21879.18點；標指則升7.37點或0.11%，報6582.69點。總結本周表現，道指累升2.96%，納指及標指亦分別錄得4.44%與3.36%的按周升幅。

 

　　美股日內經歷大幅震盪，早段因市場憂慮中東戰火蔓延，三大指數曾全線下挫。其後伊朗官方透露正與阿曼合作監控霍爾木茲海峽的往來船隻，紓緩了供應鏈中斷的市場恐慌，帶動股市由低位顯著反彈。

 

美股收盤 | 美股三大指數先跌後回順，道指收市微跌61點

伊朗透露正與阿曼合作監控霍爾木茲海峽，帶動美股從低位顯著反彈。(Shutterstock)

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)首季交付量增6.3%，遜市場預期，收市大挫5.4%；英偉達(US.NVDA)升0.9%，Meta(US.META)跌0.8%，蘋果(US.AAPL)升0.1%，微軟(US.MSFT)升1.1%，谷歌(US.GOOG)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.4%。

 

油價急升，金價回吐

 

　　美國總統特朗普表示未來兩至三周將繼續對伊朗實施嚴厲打擊，粉碎市場對戰爭迅速結束的樂觀預期。這促使大量資金湧入原油市場避險，帶動紐約期油飆升11.8%至每桶111.94美元，創2022年6月以來最高水平。布蘭特期油亦緊隨大漲7.6%，報每桶108.87美元。

 

　　國際金價遭遇強大阻力並顯著回吐。現貨金價格單日急挫1.8%，報每盎司4672美元，而紐約期金跌幅更達2.6%，報每盎司4687美元。

 

　　美國勞工部公布上周新領失業救濟人數意外減少9000人至20.2萬人，而持續申領人數則升至184萬人，整體數據反映企業裁員情況依然有限。同時，美國2月貿易逆差擴大幅度低於預期，進出口表現均錄得實質增長。

 

　　美匯指數曾下跌0.3%至99.44水平，之後反覆向上，日內報約100，升0.46%。美元兌日圓延續近期的反彈勢頭，再度逼近160的關鍵心理阻力位，日內報159.57，升0.5%。歐元兌美元匯價盤中短暫突破1.16關口後回落，盤中報1.1539，跌約0.4%。

 

　　美股周五（3日）因耶穌受難日假期休市，備受市場矚目的3月份非農就業報告定於同日發布。

 

撰文：經濟通國金組

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