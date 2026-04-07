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美股收盤 | 中東戰事停火曙光未現，道指仍升165點

07/04/2026

　　美股周一（6日）未受中東戰事影響，三大指數小幅收高。市場目前正密切關注中東戰事的最新發展，一方面多方正積極斡旋一項為期45天的潛在停火協議，另一方面美國總統特朗普已下達最後通牒，警告可能在周二（7日）對伊朗發動毀滅性打擊。

 

　　受霍爾木茲海峽封鎖及油價急升影響，能源及必需性消費品板塊表現跑贏大市，成為支撐大盤的重要動力。國際油價重拾升勢，紐約期油單日上漲1.4%，報113.16美元，而布蘭特期油亦錄得1.1%的升幅，報110.31美元。

 

　　與此同時，美國國防部長赫格塞斯在新聞簡報會上進一步施壓，警告若伊朗未能在限期前妥協，周二的轟炸力度將會更具毀滅性。儘管軍事打擊迫在眉睫，但市場押注長達45天的停火協議談判能為局勢帶來轉機，資金在消化部分地緣風險後選擇逢低吸納。

 

美股收盤 | 中東戰事停火曙光未現，道指升165點

市場押注45天停火協議談判能為伊朗局勢帶來轉機，有資金趁低吸納。(AP)

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌2.2%，英偉達(US.NVDA)升0.1%，Meta(US.META)跌0.3%，蘋果(US.AAPL)升1.2%，微軟(US.MSFT)跌0.2%，谷歌(US.GOOG)升1.1%，亞馬遜(US.AMZN)升1.4%。

 

　　道指收市升165.21點，或0.36%，報46669.88點；標指升29.14點，或0.44%，報6611.83點；納指升117.16點，或0.54%，報21996.34點。

 

金價走軟，美匯微跌

 

　　國際黃金市場走勢偏軟，現貨黃金價格跌0.5%，報每盎司4649美元，而紐約期金則微跌0.2%，報每盎司4669美元。

 

　　美匯指數盤中報約100水平，跌約0.2%。日圓匯價持續受壓，美元兌日圓再度逼近160重要心理關口，報159.69，升約0.1%。歐元兌美元輕微回升，報約1.1544，升0.2%。

 

撰文：經濟通國金組

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