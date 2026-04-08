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開市Go | 美伊同意停火兩周，蘋果推首款折疊屏手機提日程，兆易創新董事長套現A股

08/04/2026

要聞盤點

 

1、美國總統特朗普宣布同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊兩周，前提是伊朗同意全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽，伊朗其後接受為期兩周停火提議，美伊首輪會談周五（10日）於巴基斯坦伊斯蘭堡舉行。美指期貨暴升，日經期貨截至上午7時59分上升1897.5點。


　
2、中東局勢緩和預期推動美國股指期貨亞洲早盤飆升，油價重挫，彭博美元指數走低。


　
3、美國貿易代表格里爾表示，特朗普5月訪華重點為確保稀土自由流通，目前美中經濟關係穩定。


　
4、中國發布供應鏈安全新規，將建立全面機制打擊間諜活動，並在外國實體施加貿易限制時賦予中方反制權。


　
5、中國截至3月底外匯儲備環比減少856.84億美元，至3.3421萬億美元。中東衝突壓低金價之際，中國央行連續第17個月增持黃金。


　
6、前日本央行委員安達誠司表示，中東戰爭推升油價，或令日本央行應對通脹壓力滯後，央行很可能7月前加息。


　
7、《日經亞洲》指可折疊iPhone測試遇挫或推遲生產出貨。蘋果周二股價一度跌5.1%，收市挫2.1%。隨後又有知情人士指首款折疊屏手機將於9月與iPhone 18 Pro及Pro Max一同推出，緩解了利空擔憂。


　
8、信置(00083)牽頭發展的將軍澳日出康城第13B期海瑅灣I，周二（7日）次輪銷售168伙，即日沽出152伙，單日套現逾11億元。同日加推第四號價單共127伙，折實售價600.69萬至949.62萬元。

 

9、分散式儲能繫統供應商思格新能(06656)今日（8日）至下周一（13日）在港招股，每股作價324.2元，入場費32746.96元。

 

焦點股

 

石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)
　- 　美伊同意停火兩周，油價應聲跌

金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、SPDR金(02840)
　- 　受惠停火消息黃金與白銀同步拉升
　- 　人民銀行連續17月增持黃金

小米(01810)
　- 　本月2日加碼六成回購涉資4億元1
　- 　整合境內控股公司及外商獨資企業股東結構，以提高行政效率

蘋果概念股：舜宇光學科技(02382)、比亞迪電子(0285)
　- 　蘋果公司據悉計畫在9月發布其首款折疊屏手機，緩解市場對製造方面遇阻的擔憂

雲頂新耀(01952)
　- 　斥2.5億美元收購海森生物附屬拓亞太慢性病藥品市場，較估值折讓22%

康耐特光學(02276)
　- 　擬三個月內斥資4億元回購上限約2023萬股

兆易創新(03986)
　- 　董事長朱一明擬減持A股，現價計套現28億人幣

耀才證券(01428)
　- 　要約獨立財務顧問建議獨立股東不接納螞蟻要約

歌禮製藥(01672)
　- 　臨床開發治療肥胖症產品，料第三季申請美國臨床試驗

廣汽集團(02238)
　- 　3月銷量近18萬輛升1.7%，首季銷量升2.4%

越秀地產(00123)
　- 　3月銷售額101億人幣跌44%，首季銷售額跌44%

西部水泥(02233)
　- 　逾11億元收購南非水泥集團AFRISAM全部股權

鍋圈(02517)
　- 　訂3年股息政策，建議年派息率不低於60%

中寶新材(02439)
　- 　每股新股配售價調高至23仙仍折讓19%，今早復牌

 

油金報價

 

紐約期油下跌15.31%，報95.66美元/桶

布蘭特期油下跌5.78%，報103.42美元/桶

黃金現貨上升2.32%，報4814.93美元/盎司

黃金期貨下跌2.34%，報4842.75美元/盎司

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/04/2026 16:40
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