異動股｜東航飆近12％南航升近8％，霍爾木茲海峽解封兩周油價重挫

航空股全線報喜，東航(00670)升11.8％，報4.16元，南航(01055)升7.7％，報4.36元，國航(00753)升7.5％，報5.16元。

（Shutterstock圖片）

據報美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，在周二（7日）對伊朗談判最後期限屆滿後，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意，雙方將在周五（10日）於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。與此同時，伊朗外交部長阿拉格齊在X上發帖稱，通過與伊朗武裝部隊協調並適當考慮技術限制，安全通過霍爾木茲海峽是可能的。他強調，如果針對伊朗的攻擊停止，伊朗將停止防禦行動。油價急瀉，亞洲時段紐油一度跌幅擴大至17％，報每桶93.23美元。

現時，恒生指數報25809，升693點或升2.8％，主板成交超過638億元。國企指數報8636，升179點或升2.1％。恒生科技指數報4857，升178點或升3.8％。即月期指新報25837，升749點，高水27點。即月國指期貨報8646，升209點，高水9點。即月科指期貨新報4862，升203點，高水22點。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽