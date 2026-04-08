蘋概股 | 蘋果摺疊iPhone仍有望9月發布，蘋概股連日反彈可否追入？

據報蘋果(US.AAPL)首款摺疊iPhone在工程測試階段遭遇挫折，可能會推遲生產及出貨計劃，蘋果股價隔晚一度重挫逾5%低見245.7美元，惟《彭博》報道稱，該款摺疊iPhone仍有望依原計劃於9月發布，將與iPhone 18系列同步亮相，蘋果收市跌幅收窄至2%。此前股價低迷的蘋果概念股今早（8日）普遍繼續反彈，其中舜宇光學(02382)連續三日都升逾半成，雖然上游供應鏈存儲漲價持續，三星電子宣布第二季DRAM價格再漲三成，但蘋概股此前遠落後於大市，或仍有上升空間，是否仍可追入？

（AP圖片）

傳蘋果摺疊iPhone工程測試遇挫折，彭博：仍有望9月發布

據《日經新聞》報道，蘋果在首款摺疊屏iPhone的工程測試階段遭遇挫折，這可能導致其量產和產品出貨計劃推遲。消息人士透露，圍繞摺疊屏iPhone工程開發的難題比蘋果預期的更為複雜，也需要更多時間來解決，在最壞的情況下，首批出貨可能會推遲數月。部分零部件供應商已收到通知，摺疊屏iPhone的零部件生產計劃有可能向後推遲。

不過，據《彭博》報道，該款摺疊iPhone仍有望依原計劃於9月發布，並與iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max同台亮相，發表後一周內上市，惟Gurman坦言，距離發表會僅剩約6個月，該產品的大規模量產尚未全面啟動，為上市時程帶來一定不確定性，意味最終是否如期推出仍存在變數。而近期市場對摺疊iPhone時程看法不一。3月19日，巴克萊分析師曾提出該產品可能延至12月推出；3月24日，美銀亦根據供應鏈調查指，產品可能延後至2026年才上市。4月7日亦有供應鏈消息警告，量產與出貨可能面臨延誤風險。

國行版蘋果AI突上線後被撤回，蘋果：正積極推進落地中國

此外，據內媒日前報道，在蘋果50周年紀念日前一天（3月31日），國行iPhone設置頁面短暫出現「Apple智能與Siri」選項，引發內地「果粉」興奮，但該選項很快被移除，已下載蘋果AI模型的用戶功能也被收回。當日下午蘋果回應稱，因軟件問題，中國設備曾短暫可下載並啟用該功能，現已修復，國行版上線時間依監管審批情況而定。

蘋果表示，蘋果智能的推出時間依監管部門審批情況而定，集團正在積極推進落地中國。此前蘋果宣布和百度(09888)及阿里(09988)合作開發在華AI功能。

三星受惠AI芯片需求首季利潤增逾7倍，次季DRAM價格再漲三成

值得一提，三星電子昨日（7日）披露2026年第一季度業績，公司營業利潤同比大增755%至57.2萬億韓元，單季營業利益已超越去年全年表現，銷售額同比增加68.1%至133萬億韓元，受惠於AI伺服器對HBM及DDR5的高度需求，產品價格顯著上揚，半導體部門成為貢獻獲利的核心支柱。

另外，三星電子繼在第一季度將DRAM合約價上調100%後，宣布第二季度的DRAM合約價將再度環比上漲30%，合計兩季度漲價幅度高達130%。

舜宇去年多賺72%收入增13%，瑞銀：升目標價至57元惟看法仍謹慎

（舜宇網頁截圖）

另舜宇光學早前公布業績，去年盈利約46.4億元人民幣，按年升71.9%，派末期股息每股1.206港元，升1.27倍。期內收入約432.3億元人民幣，升12.9%，手機產品收入增加約8.6%，汽車產品收入升21.3%，毛利約85.2億元人民幣，升21.6%，毛利率19.7個百分點，升1.4個百分點。瑞銀發表研報指，舜宇去年全年業績符合盈喜預期，而去年下半年純利好於市場預期，主要由於來自與歌爾光學股權相關股份互換交易一次性收益，以及營運開支較低。儘管智能手機宏觀環境疲弱，舜宇預計其手機業務將錄低單位數按年增長，相機模組、鏡頭毛利率分別高於8%、25%，因來自國內高端客戶的出貨量增長及海外客戶的設計贏單。來自北美主要客戶的銷售額今年可能會翻倍。雖然來自安卓客戶的銷量不可避免地下降，但舜宇希望通過增加潛望式鏡頭、模組及集成驅動模組的貢獻來提高平均售價。

瑞銀略微上調公司2026年盈利預測，並上調公司目標價，基於2026年預測市盈率由14倍升至15倍，以反映高端智能手機相機的前景好於預期。不過，該行維持謹慎立場，2026、27年預測仍低於市場預期，主要由於對中低端安卓手機的曝光使其對銷量下滑的抵禦能力較弱，且規格升級放緩，將其目標價從51港元上調11.8%至57港元，維持「沽售」評級。

美銀證券則指，舜宇去年下半年純利符及收入符合預期。考慮到業績及管理層展望，微調對其今明兩年的盈利預測，目標價由70港元下調至60港元，基於2026年預測市盈率15倍，低於先前18倍，以反映市場對智能手機及汽車行業的憂慮，以及舜宇對安卓品牌客戶的較高敞口，維持「中性」評級。

熊麗萍：蘋概股恐屬短期反彈，舜宇或僅彈至65元不宜追入

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，蘋概股短期屬反彈性質居多，因整體環球手機銷售正放慢，直接影響手機零部件生產。除消費問題外，手機生產成本高，蘋果新機如何定價亦是一大問題。相信蘋概股短期就像之前機械人股因跌得太低殘，帶來一輪反彈，其中舜宇彈至65元左右應已差不多，它之前於70元橫行了很長時間，該處料有頗大阻力，若未能上破65元，若有貨宜先行減持，若無貨現價不建議買入。

蘋概股今早普遍造好，舜宇光學半日升5.31%收報136.9元，瑞聲科技(02018)升6.85%報36.2元，比亞迪電子(00285)升4.63%報28.46元，丘鈦科技(01478)升11.11%報8.6元，高偉電子(01415)升7.94%報28.28元，富智康(02038)升6.38%報21元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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