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中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026

　　《真知灼見》在巴基斯坦協助斡旋下，美國總統特朗普今晨（8日）在其社交平台宣布，將暫緩對伊朗的攻擊，期限兩周。特朗普同時指出，已收到伊朗提出的十點提案，並稱此可作為可行的談判基礎；更重要的是，他承認在對伊朗的軍事行動中已達成並超越既定軍事目標，並表示準備與伊朗達成長期和平協議。作為回應，伊朗同意在未來兩周內開放霍爾木茲海峽。據外媒報道，美伊首輪談判擬於本周五（10日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開。

 

　　中東露出和平曙光，金融市場立即作出反應。紐約期油自周二（7日）以每桶112.95美元收市後，今晨於亞洲時段急促回落至約96美元。避險情緒下降，美元首當其衝承壓，美匯指數今晨於亞洲時段跌穿99點，報98.93。主要貨幣普遍反彈，歐元攀至接近1.17美元，人民幣報6.834兌1美元；金價亦回升至每盎司4846美元。當然，後續市場走勢仍將取決於美伊談判結果。

 

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

據悉，美伊首輪談判擬於周五（10日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開。(Shutterstock)

 

相信雙方達成和解機會高

 

　　對特朗普而言，他可能已意識到持續軍事行動也難以將伊朗改造成親美政權，反而可能傷害其11月的中期選舉。對伊朗而言，要擊敗美國根本不現實，必須見好就收。因此，相信雙方均有結束衝突的意願與動機。不過談判過程通常充滿變數，期間仍可能出現影響市場的突發事件，投資者在當前階段入市宜格外謹慎。倘美伊最終真的達成和解，相信首個最受惠將是黃金，而在外匯市場中人民幣亦有望被看高一線。

 

　　最後值得留意是，本周五美國將公布3月CPI通脹數字。市場估計受美伊衝突影響，3月年通脹率將有機會從2月的2.4%大幅攀至3.4%水平。

 

恒生銀行首席市場策略員　溫灼培

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