巴拿馬港口公司已就接管貨櫃碼頭事宜，對馬士基啟動仲裁程序

長和(00001)旗下巴拿馬港口公司發表公告表示，已就巴拿馬港口公司之貨櫃碼頭被接管後續之事件，正式對馬士基啟動仲裁程序。

公司表示，有關仲裁程序乃基於一份長期合約，訂明巴拿馬港口公司於巴拿馬之港口貨櫃碼頭的專屬營運安排，並透過巴拿馬港口公司一系列營運設施及資料，促進雙方以協作方式發展業務。

然而，馬士基違背該合約，並跟巴拿馬共和國站在同一陣線，配合該政府針對巴拿馬港口公司之國家行動，藉著安排貨櫃碼頭新營運商執行接管事宜，謀求取代巴拿馬港口公司。早已廣受非議的是，於2026年2月23日，巴拿馬政府藉極端行政手段，驅逐巴拿馬港口公司並將之排除於貨櫃碼頭營運外，強行接管貨櫃碼頭，並就巴爾博亞港貨櫃碼頭，與一家與馬士基聯屬、並已使用巴拿馬港口公司之營運設施及資料之新營運商，簽訂一份預早安排之特許經營合約。

這次對馬士基所啟動之仲裁程序將於倫敦進行。巴拿馬港口公司向馬士基提出之索償，屬獨立於、且不影響巴拿馬港口公司就巴拿馬政府違反合約及損害投資者權益之行為，而對巴拿馬政府持續採取之追究行動。巴拿馬港口公司將積極推進以仲裁程序向馬士基索償，以及對巴拿馬政府提出的申索，並保留其他一切權利及追索權。

撰文：經濟通採訪組

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