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中東戰火｜美伊同意停火兩周油價急挫，國際金融股急彈可再吼？滙控渣打友邦邊隻最值博？

08/04/2026

　　中東緊張局勢終現轉機，美國及伊朗均表示接受巴基斯坦提議停火兩周，雙方將在本周五（10日）於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。受消息影響，國際油價今早（8日）急瀉逾一成，帶動美股道指期貨及亞太股市抽上，其中港股收市升776點或3.1%報25893點，除科技股外，國際金融股亦為之前跌市重災區，今日均見顯著反彈，滙控(00005)及渣打(02888)齊齊急升，友邦保險(01299)亦曾齊飆逾半成，隨著局勢緩和或可再吼，應如何部署？

 

中東戰火｜美伊同意停火兩周油價急挫，國際金融股急彈可再吼？

（Shutterstock圖片）

 

美伊同意停火兩周本周五談判　德黑蘭將重開霍爾木茲海峽

 

　　美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，在周二（7日）對伊朗談判最後期限屆滿後，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意雙方於周五在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。特朗普指雙方在最後一刻達成協議，取決於伊朗同意暫停封鎖霍爾木茲海峽。伊朗外交部長阿拉格齊(Abbas Araghchi)在聲明中表示，德黑蘭將停止反擊，並為該水道提供安全通行。

 

　　不過，有熟悉談判情況的消息人士憂慮能否維持為期兩周的停火，稱美方認為伊朗可能是在拖延時間，又表示這是一次建立信任的嘗試。而停火協議全面生效的具體時間仍未能確定，以色列媒體稱，停火協議將在伊朗重新開放霍爾木茲海峽後生效，以色列預計在此期間伊朗的攻擊仍將持續。

 

東亞：若美伊戰爭短期內平息　將為美聯儲第四季減息創造空間

 

　　東亞銀行發表研究報告指，中東軍事行動何時完結，以及霍爾木茲海峽航道能否恢復暢通安全，將是左右未來環球經濟和利率走勢的關鍵因素。2025年第四季以來，美國經濟已呈溫和放緩的勢頭，尤其是勞工市場動力顯著轉弱，反映美聯儲減息的迫切性在危機爆發前正在提高。貨幣政策很大程度上取決於中東戰事發展。假若戰爭可於短期內平息，能源價格則有望下滑，為美聯儲第四季減息創造空間。

 

　　儘管地緣衝突未止，能源價格高企，通脹預期升溫及美聯儲減息預期下降等因素仍存，但該行認為第二季美股市場出現尾部風險機率仍有限。基於基本情景預測（布蘭特油價短線衝高後，回落至每桶90美元下方），該行維持2026年標普500指數每股盈利預測315美元（按年+13.7%），下調未來12個月預測市盈率至22.5倍，2026年標普500指數目標由7500點下調至7090點。該行對金融股持中性看法，一方面私人信貸市場波動或會拖累板塊氣氛，另一方面今年美股市場或會迎來科技股的「IPO超級周期」，對個別金融股有支持。

 

摩通：滙控渣打股價已反映中東衝突及私募信貸風險　可趁調整買入

 

　　摩通早前發表研究報告指，滙控及渣打上月股價均出現調整，反映投資者對中東衝突影響及私募信貸風險敞口的擔憂。該行假設中東貸款敞口的信貸損失導致減值支出增加，因應全球宏觀風險計提額外信貸成本，加上中東業務盈利損失，以及私募信貸敞口損失，預期可能令滙控2026年每股盈利及有形股東權益回報率分別下降10%及180個基點，而渣打2026年每股盈利及有形股東權益回報率則可能下降14%及184個基點。渣打對中東衝突較敏感，滙控對私募信貸風險敞口較大。上述預測是假設增量信貸成本為一般撥備的5個基點、中東地區風險敞口(佔30%)的損失率為10%及來自中東地區稅前利潤的下行風險為20%等。

 

　　該行認為滙控及渣打股價已大致反映潛在下行情境，目前是建倉滙控及渣打的適當時機，因中長期投資觀點維持不變，即使在壓力情境下總回報預計仍有約7%。該行分別上調滙控2026至2028年每股盈利預測10%、13%及15%，因淨利息收入預測調高，目標價由165元升至180元，相當預測市帳率2倍。渣打目標價維持270元，相當預測市帳率1.5倍。兩者均予「增持」評級。該行估計滙控於2026至2028年股份回購規模為60億、110億及110億美元。

 

中東戰火｜美伊同意停火兩周油價急挫，國際金融股急彈可再吼？

（Shutterstock圖片）

 

友邦去年新業務價值升15%　中東風險敞口僅佔極低單位數百分比

 

　　友邦保險早前公布去年按回定匯率計算，新業務價值按年增長15%至55.16億美元，當中香港及泰國表現最佳，香港新業務價值按年增28%至22.56億美元，泰國新業務價值增13%至9.93億美元。期內純利達62.34億美元，按年跌9%；稅後營運溢利則為71.36億美元創新高，每股上升12%。友邦宣布派末期股息每股144.08港仙，按年升10%，另外將啟動新一輪17.43億美元股份回購。就近日中東局勢，首席投資總監康禮賢(Mark Konyn)強調，集團在中東的敞口「非常有限」，僅佔極低單位數百分比。首席執行官兼總裁李源祥則指，集團沒有在伊朗有直接投資。

 

　　康禮賢表示，一直有為極端情況做壓力測試，並且致力分散投資，強調目前旗下大部分投資為較長年期的固定收益資產 。問及短期的市場波動會否影響未來數月客戶購買旗下產品的意欲，李源祥相信，中東局勢只為市場帶來短期波動，觀乎集團業務集中於亞洲，加上旗下產品屬長線投資，能夠符合長線投資者需求，即使市場有短期波動，仍對其業務的長線發展具有信心。

 

中東戰火｜美伊同意停火兩周油價急挫，國際金融股急彈可再吼？

（AP圖片）

 

黃德几：滙控業績比渣打佔優可候低吸納　友邦短線料續跑贏大市

 

 

中東戰火｜美伊同意停火兩周油價急挫，國際金融股急彈可再吼？滙控渣打友邦邊隻最值博？

（黃德几facebook截圖）

 

　　盈立證券研究部執行董事黃德几認為，此前因中東地緣政局緊張，大家放大了對滙控中東業務的擔憂，股價疲軟，隨著現時美伊停戰兩個星期，其股價亦顯著反彈。若看業績，滙控無可否認比渣打佔優，各項指標表現都很好。友邦同樣是其中一隻最看好的保險股，原因亦離不開其基本面很好。三隻股份中，滙控仍是一眾銀行股首選，雖然股價已彈至現水平，且於前高位會有些阻力，但若無貨仍可候低吸納，渣打則建議觀望，友邦短線應可繼續跑贏大市。

 

　　黃德几又補充指，友邦除了之前公布的業績整體比預期好外，最重要是上季新業務價值按年增長差不多25%，香港業務仍是增長引擎，新業務價值有四成增長，打破季度紀錄，至於東盟等其他市場業務佔比雖仍小，但增長潛力相對大，特別是泰國市場。另集團最近推出新醫療保險產品，可讓客戶以較便宜保費入住港怡等指定私家醫院，也可享半私家房住宿，相信此產品銷售不錯。

 

　　滙控今日升6.62%收報138.6元，渣打升8.26%報177元，友邦升2.9%報88.65元。其他銀行股及保險股亦普遍造好，中銀香港(02388)升1.3%報43.74元，東亞(00023)升3.34%報13.92元，大新銀行(02356)跌3.54%報12.86元，保誠(02378)升6.66%報118.5元，宏利(00945)升4.77%報281.4元。

 

中東戰火｜美伊同意停火兩周油價急挫，國際金融股急彈可再吼？

 

中東戰火｜美伊同意停火兩周油價急挫，國際金融股急彈可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金融股及大市，立即重溫


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