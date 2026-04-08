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港股 | 午市前瞻 | 大市反彈後續仍受制美伊局勢，晶片板塊前景仍佳宜趁低吸納

08/04/2026

　　美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，在周二（7日）對伊朗談判最後期限屆滿後，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意暫時停火，雙方於周五（10日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。消息帶動美股期貨今早（8日）急升，日股漲半成韓股更飆超6%，港股時隔多日復市遇上奇蹟行情，高開超過650點，一舉突破250天線（約25151）及10天線（約25036），惟兩萬六關遇阻力，盤中升幅未見進一步擴大，恒生指數半日收報25821，升705點或2.8%，主板成交超過2005億元，港股通目前淨流出超過112億元。恒生中國企業指數報8656，升199點或2.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 大市反彈後續仍受制美伊局勢，晶片板塊前景仍佳宜趁低吸納

 

麥嘉嘉：市場由戰爭風險交易切換至降溫交易

 

　　美伊雙方釋出停戰意願，帶動市場反彈，恒指半日升超700點。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，市場目前由戰爭風險交易切換至降溫交易，同時油價下調，布蘭特期油跌超過一成，集體刺激亞太股市上升，此前受累於中東局勢較大的日韓股市反彈幅度更為顯著。麥嘉嘉提醒，由於美伊局勢反覆，對後市仍然保持觀望態度，未來走勢仍要視乎霍爾木茲海峽能否通行。

 

兆易創新高層大手套現，料構成中線壓力

 

　　昨日三星電子披露2026年度第一季業績，公司營業利潤同比大增755%至57.2萬億韓圜，單季營業利益已超越去年全年表現；加上大市氣氛向好，刺激晶片股跑贏大市。麥嘉嘉表示，晶片股屬數據密集類型股份，在大市風險胃納擴張和市場氣氛向好的情況下，會迎來短線反彈。而晶片價格在需求和製造成本亦持續上漲，價格預計在第二季度仍然保持上升，利好晶片股走勢，但個股股價走勢仍然需要觀望炒作國產替代過後，會否迎來高層在高價套現的壓力。

 

　　就中長線而言，麥嘉嘉認為晶片股走勢仍然樂觀，建議可以在股價下調時吸納。她表示中芯國際(00981)在49元有支持位，建議可以在50元至57.5元區間吸納，而華虹半導體(01347)則可以80.5元附近吸納，上望趨勢位在96元。

 

　　在此同時，港股存儲晶片概念股兆易創新(03986)董事長卻公布減持A股，以昨日收盤價計料套現約28億人民幣。麥嘉嘉表示，此次兆易創新管理層套現的行為，容易被市場解讀為高位減持，中線上為股價帶來壓力，市場需時消化。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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