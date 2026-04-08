215億北水流出兩萬六添阻力，恒指收升776點報25893，科技股表現搶鏡

美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，在周二對伊朗談判最後期限屆滿後，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意暫時停火，雙方於周五在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。消息帶動美股期貨今早急升，日股漲半成韓股更飆接近7%，港股時隔多日復市遇上奇蹟行情，高開超過650點，一舉突破250天線（約25151）及10天線（約25043），但北水沽貨心切，半日淨流出逾百億，全日淨流出資金更高達215億元，恒指兩萬六前承壓，無法再向前行多一步，全日收報25893，升776點或3.1%，創下自去年2月21日以來最大單日指數升幅，主板成交逾3724億元。恒生中國企業指數收報8677，升220點或2.6%。

科技股強漲，恒生科技指數收報4923，升244點或5.2%。其中晶片股受惠三星季績起飛，華虹(01347)升14.68%，報91元，中芯(00981)漲10.1%，報56.15元，兆易創新(03986)盡管董事長套現A股，H股股價仍升5.78%，報366元。AI概念亦飆，智譜(02513)發布新模型兼加價，股價抽高11.49%，報868.5元，天數智芯(09903)飆33.67%，報293.8元，鴻騰(06088)升19.7%，報8.08元，長飛光纖光纜(06869)升18.94%，報224.8元，匯聚科技(01729)升19.33%，報17.9元。

至於AI概念龍頭阿里(09988)同升6.75%，報126.5元，百度(09888)升2.57%，報111.6元，騰訊(00700)則升。84%，報508元；美團(03690)飆10.28%，報88.5元，京東集團(09618)升3.63%，報111.9元，據報市監總局要求美團、淘寶閃購及京東外賣平台盡快開展自查整改；小米(01810)上日加碼回購，全日升6.09%，報32.76元。

環球股市反攻，金融股表現強勢，在中東有業務敞口的滙控(00005)升6.62%，報138.6元，渣打(02888)更飆8.26%，報177元，友邦(01299)升2.9%，報88.65元；金價上漲貴金屬板塊走高，洛鉬(03993)漲10.55%，報18.75元，紫金(02899)升5.27%，報37.18元，靈寶黃金(03330)升9.31%，報29.82元。

知名投資人段永平發帖稱對泡泡瑪特(09992)改觀，該股收升7.62%，報152.6元。

油價高位急挫，中海油(00883)跌3.33%，報26.12元，中石油(00857)跌1.95%，報10.56元。至於煤炭股神華(01088)同跌2.06%，報45.62元。

港股風格切換，生物科技概念集體回吐，中國生物製藥(01177)跌4.58%，報6.04元，石藥集團(01093)挫4.12%，報9.31元，翰森製藥(03692)跌2.9%，報38.22元，信達生物(01801)跌2.4%，報89.3元。

恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

撰文：經濟通市場組

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