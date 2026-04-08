異動精選 | 美伊傳談判油股煤股逆市向下，風險胃納擴科技股齊漲
08/04/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
08/04/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-04-08
2026-04-08
2026-04-08
2026-04-08
2026-04-08
2026-04-08
2026-04-08
2026-04-08
延伸閱讀
08/04/2026 17:15 《盤後部署》中東局勢緩和恒指曾逼近二萬六，AI概念股急升百度仍落後
08/04/2026 17:32 香港按揭證券公司擬發行數碼債券，規模高達120億港元，有望成全球最大
08/04/2026 16:09 《中國要聞》國務院國資委新設境外國資工作局，下設風險防範處等4個機構
08/04/2026 15:54 【中東戰火】伊朗駐華大使回應收取霍爾木茲海峽通行費：將參照其他水道相關標準
08/04/2026 15:07 入境事務處處長郭俊峯將獲延任至2027年6月30日
08/04/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出近２１６億元，買阿里沽盈富基金
08/04/2026 08:50 【大行炒Ｄ乜】高盛升神華目標一成上調中鋁評級，滙證升比亞迪…
08/04/2026 16:29 《財資快訊》美電軟報７﹒８３１６，一周拆息較上日微升至２厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話08/04/2026
領展逾15億出售新加坡零售物業，料今年第二季完成交易
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N