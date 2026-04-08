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領展逾15億出售新加坡零售物業，料今年第二季完成交易

08/04/2026

　　領展(00823)宣布，已與Jack Investment Pte Ltd及Pangjwee Development Pte Ltd達成協議，出售其位於新加坡零售物業Swing By @ Thomson Plaza的物業權益，作價2.5億新加坡元（約15.36億港元），預期交易將於今年第二季完成。

 

領展逾15億出售新加坡零售物業，料今年第二季完成交易

（領展網頁多媒體資料庫）

 

　　集團指，這次出售作價較該物業的最新帳面估值錄得溢價。此交易屬領展持續推行資產組合優化策略的一部分，旨在於合適情況下進行資本循環，為基金單位持有人創造價值。該物業的收購價為1.725億新加坡元。

 

　　領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示，在領展繼續專注發揮亞太區零售商場核心優勢、並有意增加在新加坡投資比重同時，資產循環依然是集團積極優化資產組合策略中不可或缺的一環。集團定期檢視旗下資產，評估是否已最大程度發揮其短期價值，並在決定應否繼續持有時，以現價作為考量。

 

　　宋俊彥續說，Swing By @ Thomson Plaza自收購以來表現理想，領展實施針對性的資產管理措施，提升物業的市場地位及營運表現。這次出售令領展將資產增值的成果變現，並在資金超過短期需要的情況下，讓集團將資金回饋基金單位持有人。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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