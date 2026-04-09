  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

美股 | 中東停火道指狂飆逾1300點，原油價格暴跌逾16%

09/04/2026

　　隨著美國與伊朗達成兩周的臨時停火協議，為期五周的戰事暫告平息。美股周三（8日）大幅收高，道指狂飆逾1300點。國際原油價格亦應聲暴跌逾16%，市場避險情緒顯著降溫。

 

　　道指收市升1325.46點，或2.85%，報47909.92點；標指升165.96點，或2.51%，報6782.81點；納指升617.15點，或2.8%，報22635點。

 

　　 科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)逆市下跌約1%，英偉達(US.NVDA)升2.2%，Meta(US.META)升6.5%，蘋果(US.AAPL)升2.1%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOG)升3.6%，亞馬遜(US.AMZN)升3.5%。

 

　　國際油價日內狂瀉，紐約期油曾暴跌逾17%，跌穿95美元關口，低見每桶91.05美元。布蘭特期油亦一度重挫逾16%，跌至每桶90.01美元。

 

市場重新評估聯儲局政策

 

　　隨著停火協議生效，油價壓力驟降，市場隨即重新評估美國聯儲局的貨幣政策，並開始預期聯儲局有望在今年年底前重啟減息周期。

 

　　國際金價走勢向好。現貨金升0.5%，報每盎司4727美元；紐約期金則錄得1.3%的升幅，報每盎司4748美元。

 

　　美匯指數顯著回落，一度失守99重要關口，日內報99.12，跌幅約0.4%。美元兌日圓維持高位震盪，匯價再度逼近160的心理關口，日內報158.71，跌約0.5%。歐元兌美元匯價表現強勁，日內報1.165，升0.5%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09992

泡泡瑪特

150.900

異動股

02655

果下科技

52.000

異動股

01788

國泰君安國際

3.010

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02655 果下科技
  • 52.150
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.010
  • 00165 中國光大控股
  • 6.750
  • 00951 超威動力
  • 1.780
  • 06862 海底撈
  • 14.810
股份推介
  • 01090 大明國際
  • 0.750
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 9.100
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.730
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 1.380
  • 目標︰$1.90
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.960
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.200
  • 00981 中芯國際
  • 57.850
報章貼士
  • 01866 中國心連心化肥
  • 11.110
  • 目標︰$14.00
  • 06031 三一重工
  • 22.520
  • 目標︰$29.00
  • 00568 山東墨龍
  • 8.370
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/04/2026 10:19  《異動股》寧德時代升半成，內地四部門召座談會整治鋰電市場內捲

10/04/2026 09:58  《異動股》阿里升逾3%，獲神秘AI模型「HappyHorse」社交平台追蹤

10/04/2026 09:48  【中東戰火】白宮警告工作人員，勿利用伊朗內幕消息投機炒賣

10/04/2026 08:05  【中東戰火】政府四招應對油價急升，擬為商用車每公升柴油補貼3元、隧道費減半，為期兩個月

10/04/2026 09:24  美伊談判前恒指高開139點報25891，阿里高開2%騰訊偏軟

10/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２６億元，買盈富基金沽中海油

10/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里健康目標價，美的遭富瑞降目標價８％

10/04/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８３５２，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 中東戰事膠著恒指升勢有限，蔚來推新車惟投資者趁好消息出貨新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 比亞迪、阿里健康、百勝中國、美的、華虹及越疆等最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評｜騰訊回購護航抵消減持衝擊，惟一原因股價「慢半拍」新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團
人氣文章

財識兼收．止凡

加密貨幣騙案不斷 1
人氣文章

台灣熱話．姚超文

Threads在台熱度遠超想象
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

「重複菜色」竟能有效減肥？最新研究：固定餐單有助體重管理！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

告別雙下巴與法令紋！解析林志玲同款「面部瑜伽」，零成本美顏法！
人氣文章

Beauty Feature

開箱Clé de Peau Beauté繁光流彩臻禮系列：星光入膚！打造由內而外的透亮肌
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春困不適｜復活節假放完更疲倦？中醫針灸疏通能量通道助重拾狀態
人氣文章
名人健康｜金燕玲認與阿蘇非愛情，3年內患子宮頸癌乳癌 ，附症狀及預防方法
人氣文章
芒果通便還是便秘？營養研究揭生熟度是關鍵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/04/2026
港股 | 午市前瞻 | 中東戰事膠著恒指升勢有限，蔚來推新車惟投資者趁好消息出貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹...

10/04/2026 09:21

中東戰火

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區