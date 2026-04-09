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開市Go | 伊朗霍峽設卡回應以色列行動，聯儲官員談重啟加息，群核科技今日招股

09/04/2026

要聞盤點

 

1、隨著美國與伊朗達成兩周的臨時停火協議，為期五周的戰事暫告平息，儘管以色列仍然繼續對黎巴嫩開展軍事行動，但料不影響美伊談判氛圍。美股周三（8日）大幅收高，道指全日狂飆1325.46點，或2.85%，報47909.92點；標指升165.96點，或2.51%，報6782.81點；納指升617.15點，或2.8%，報22635點。中國金龍指數升204點。日經指數開報56372點，無升跌。


　
2、白宮宣布美國副總統萬斯周六（11日）上午率團赴伊斯蘭堡與伊朗舉行首輪直接會談。白宮新聞秘書萊維特指，當前流傳的10点方案已被否決，並堅持伊朗不得在本土地進行鈾濃縮。特朗普表示美國將與伊朗討論制裁減免，並合作清除埋藏核材料，又宣布對向伊朗供應武器的國家徵收50%關稅。


　
3、伊朗指責以色列襲擊黎巴嫩真主黨破壞停火協議，警告將作出強力回應，甚至可能考慮退出停火協議。以色列總理內塔尼亞胡指，與伊朗停火非戰爭結束，而是通過外途徑或恢復戰鬥來實現盟友目標途中的一個停靠點。


　
4、美媒引述伊朗官方報道指，為回應以色列襲擊黎巴嫩，伊朗重新對霍爾木茲海峽油輪收取每桶油1美元的通行費，以比特幣結算，每日限12艘船隻通行。白宮指特朗普明確停火前提不得收取海峽通行費。


　
5、聯儲局周三公布3月17至18日議息會議紀要，顯示愈來愈多官員認為面對高於2%目標通脹，考慮美伊衝突對物價衝擊，上月或需重啟加息。


　
6、摩根大通股票銷售部門指，美伊停火顯示戰爭不確定性或已見頂，因此股市可能已經見底。


　
7、Meta推出最新人工智能模型Muse Spark，採用閉源模式，此為行政總裁朱克伯格斥資數十億美元重組AI部門後首個模型。


　
8、英特爾確認加入特斯拉行政總裁馬斯克牽頭的「Terafab」大型晶片製造項目，合作研發半導體及高性能人工智能晶片，目標每年產出1太瓦運算能力。


　
9、《彭博》引述知情人士指，香港按揭證券公司考慮發行數碼債券集資最多120億港元（約15億美元），若成事將為全球最大規模數碼債券發行。


　
10、地政總署公布4月起新界農地收地補償價為每平方呎1043元，較半年前升3%，屬4連跌後回升，亦為2022年改制後近4年首次回升。


　
11、「杭州六小龍」首宗IPO落地，內地雲原生空間設計軟件提供商群核科技(00068)今日起招股，每股作價介乎6.72元至7.62元，入場費3848.43元，聯席保薦人為摩根大通及建銀國際；內地高階CMOS圖像傳感器供應商長光辰芯(03277)同日招股，招股價39.88元，入場費4028.23元。　

 

12、IFR引述知情人士指，清陶能源已提交香港上市申請，擬募資7億至9億美元。

 

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