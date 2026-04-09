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盤前攻略｜美股急漲道指創一年最大升幅，恒指料反覆盤中再試二萬六

09/04/2026

　　美伊同意停戰兩周，並即將展開談判，中東油氣輸出咽喉霍爾木茲海峽有望重開，油價急挫，美國今年內減息預期升溫，刺激美股周三急升，道指收升1325點或2.9％，收報47909點，為一年來最大單日升幅；標普500指數升165點或2.5％，收報6782點；納指升617點或2.8％，收報22634點。

 

盤前攻略｜美股急漲道指創一年最大升幅，恒指料反覆盤中再試二萬六

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數急漲3.05％。阿里巴巴升4.68％，報125.32美元；京東升2.07％，報29.05美元；百度升2.62％，報113.51美元；理想升1.14％，報18.63美元；小鵬升3.37％，報17.80美元；蔚來升3.91％，報6.38美元；嗶哩嗶哩升5.70％，報24.29美元。

 

*夜期低水，ADR普遍低走*

 

　　恒指夜期報25859，跌89點，低水34點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.10％，折合88.4港元；長和(00001)ADR較港股低0.22％，折合63.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.17％，折合507.1港元；小米(01810)ADR較港股低0.32％，折合32.7港元；港交所(00388)ADR較港股低0.12％，折合411.9港元；滙控(00005)ADR較港股高2.01％，折合141.4港元。


　
*黑期微跌惟市場偏樂觀，恒指盤中仍朝二萬六進發*

 

　　恒指昨日遇上美伊談判的利好消息，盤中最多曾漲逾800點，熊證屍橫遍野，近3000漲熊證街貨被強制收回。不過，熊證最新街貨總數只減少733張至6746張，淡友在剩下所有組別均全面加倉，重貨區位於26000至26099區間，總數有602張，連同25900至25099區間持倉，共有865張。該區距離恒指昨天收市價只有7點至206點，儘管恒指今天升勢漸弱，甚至可能略回吐，但盤中有機會升26000點，預料該區被收回的風險仍大。牛證街貨數量輕微減少，重貨區向上轉移至24800至24899區間，總數679張，與24100至24199區間的672張相若，另外在24000至24299區間仍集結1843張持倉，顯示部分好友態度謹慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌53點，報25858，低水35點，預料恒指輕微高開或低開數十點。儘管美伊雙方尚未正式展開談判，預料股市仍會波動。伊朗指責美國不遵守在黎巴嫩實現停火、一架無人機入侵伊朗領空，以及美方否認伊朗擁有濃縮鈾的權利。據報伊朗叫停霍爾木茲海峽的油輪通行，海峽已重新關閉。消息為市場增添變數，加上恒指昨天升幅不小，盤中略為回吐不足為奇。不過目前環球市場氣氛偏向樂觀，儘管美伊雙方仍有分歧，惟停火仍是雙方樂見的結果，預料恒指整體走勢反覆向上，盤中或有回吐，惟高位仍有機會上試二萬六。

 

撰文：經濟通市場組

 

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