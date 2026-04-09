新股上市 | 內地CIS晶片商長光辰芯招股入場費4029元，獲瑞銀等24家基投

內地CMOS圖像傳感器(CIS)供應商長光辰芯(03277)今天起至下周二（14日）招股，發售6529.42萬股，香港公開發售佔10%，其餘為國際配售。每股招股價39.88元，集資最多26.04億元，一手100股，入場費4028.23元。股份預計4月17日上市。聯席保薦人包括中信証券及國泰海通。

公司是次引入24家基石投資者，包括高瓴、瑞銀、博裕、廣發基金、工銀理財、易方達、華夏、惠理等，合共投資13.01億元，預計合共持股7.5%（假設超額配股權未獲行使）。

該公司擬將所得款項淨額中，約55%用於增加研發投資；約21%用於建立一個先進的CMOS圖像傳感器研發中心；約4%用於擴展封裝及測試生產線；約10%用於透過策略性區域拓張以提升海外運營；及約10%用於營運資金及一般企業用途。

長光辰芯是一家專注於高性能CMOS圖像傳感器(CIS)設計研發的國際化企業，根據弗若斯特沙利文的資料，就2024年的工業成像收入而言，長光辰芯在全球CIS廠商中排名第三。長光辰芯2025年錄得收入約8.57億元人民幣，同比增長約27.3%，淨利潤約2.93億元人民幣，增長48.8%。

撰文：經濟通市場組

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