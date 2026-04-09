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新股上市 | 「杭州六小龍」群核科技(68)招股入場費3849元，獲泰康人壽、禾賽等九基投

09/04/2026

 

新股上市 | 「杭州六小龍」群核科技招股入場費3849元，獲泰康人壽、禾賽等九基投

 

　　「杭州六小龍」之一，內地雲原生空間設計軟件提供商-群核科技(Manycore Tech)(00068)今日至下周二（14日）招股，計劃全球發售約1.606億股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎6.72元至7.62元，集資最多達12.3億元，每手500股，入場費3848.43元。公司預期於下周五（17日）掛牌，聯席保薦人為摩根大通及建銀國際。

 

　　公司是次引入基石投資者，包括泰康人壽、禾賽(02525)旗下Hesai HK、陽光人壽、廣發基金、Mirae Asset Securities等九家公司，合共投資5800萬美元（約4.55億港元），假設以7.17元中位招股價計算，則將可認購合共6338.95萬股股份，相當於緊隨全球發售完成後已發行股本總額的3.73%（假設超額配股權未獲行使）。

 

　　該公司擬將所得款項淨額中，約30%用於實施國際擴張策略；約20%用於增強現有產品的功能，並推出新產品及功能；約20%用於支持國內銷售及市場推廣活動，並提升品牌知名度；約20%用於投資核心技術及基礎設施；及約10%作營運資金及一般企業用途。

 

　　群核科技的軟件以人工智能(AI)技術和專用圖形處理單元(GPU)集群驅動，產品廣泛應用於從住宅及辦公樓到零售店及商業項目等業務場景，生成的設計可轉化為可生產圖紙，從而支持自動化生產流程。

 

　　該公司上市前曾進行11輪融資，最後一輪於2021年12月完成，先後引入多家風險投資基金，IDG資本持12.89%；高瓴持12.60%；紀源資本(GGV Capital)佔11.52%；順為資本(Shunwei Capital)持9.75%；美國傳媒巨頭Hearst Communications旗下的創投集團Hearst Ventures持2.24%。

 

　　2025年度群核科技虧損收窄至4.28億元人民幣，2024年公司則蝕5.13億元人民幣，至於2025年度經調整淨利潤首次錄得盈利5712.7萬元人民幣。

撰文：經濟通市場組

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