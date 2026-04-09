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異動股 | 快手跌近3%，可靈再遇挑戰者，神秘模型HappyHorse空降「屠榜」

09/04/2026

異動股 | 快手跌近3%，可靈再遇挑戰者，神秘模型HappyHorse空降「屠榜」

 

 

　　快手(01024)旗下可靈大模型再遇重磅挑戰者，現價下挫2.8%，報45.38元，該股成交約987萬股，涉資4.47億元。

 

　　一款名為HappyHorse-1.0的文本轉視頻模型日前突然登頂權威AI評測平台Artificial Analysis的AI Video Arena排行榜。它在四個核心榜單中拿下三個第一、一個第二，直接甩開此前榜首字節跳動旗下的Seedance 2.0 Elo足足60分，更遠遠拋離可靈，天工等一眾主流玩家。市場注意到HappyHorse官網的語言排序：普通話和粵語排在英語前面，猜測其背後團隊來自中國，可能來自阿里(09988)通義實驗室。

 

　　現時，恒生指數報25689，跌203點或跌0.8%，主板成交近378億元。國企指數報8614，跌63點或跌0.7%。恒生科技指數報4853，跌70點或跌1.4%。即月期指新報25697，跌251點，高水8點。即月國指期貨報8617，跌81點，高水3點。即月科指期貨新報4856，跌86點，低水3點。

撰文：經濟通市場組

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