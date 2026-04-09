阿里｜重組AI組織架構卻遭大行降目標，股價下挫反可趁低吸？

阿里巴巴(09988)宣布重組人工智能(AI)組織架構，新設立技術委員會，由CEO吳泳銘親自擔任組長，阿里同時將通義實驗室升級為通義大模型事業部，不過，有大行下調阿里目標價，憂慮其電商平台提供補貼影響收入，股價經昨日（8日）急彈逾6%後，今早（7日）即回吐近3%，若看好其AI架構重組有利將來發展，或可趁股價仍低迷趁低吸納。

（截自阿里巴巴官網）

CEO吳泳銘任新設技術委員會組長 升級通義大模型事業部

據內媒報道，阿里巴巴CEO吳泳銘發布內部信，宣布AI相關組織調整，包括新設立集團技術委員會，升級通義大模型事業部，加速AI建設。根據內部信，阿里巴巴在集團層面設立技術委員會，由吳泳銘擔任組長，成員包括周靖人、吳澤明、李飛飛。其中，周靖人擔任技術委員會首席AI架構師，李飛飛負責阿里雲技術及AI雲基礎設施建設，吳澤明負責集團業務技術平台及AI推理平台建設。

阿里同時將通義實驗室升級為通義大模型事業部，由周靖人負責；李飛飛出任阿里雲CTO；吳澤明專注阿里巴巴集團CTO工作，淘寶閃購CEO職務由雷雁群接任。

神秘模型Happy Horse登頂AI測評榜單 富瑞指由阿里開發

值得一提，在AI評測機構Artificial Analysis的視頻生成榜單上，近期一款名為「Happy Horse」的神秘模型，一舉超越字節跳動旗下Seedance 2.0登上榜首。

在不包含音頻維度的情況下，HappyHorse-1.0模型的Elo得分達到1357分，較今年2月底爆火的Seedance2.0模型高出84分，也高於SkyReels V4以及快手(01024)可靈AI 3.0等時下最火熱的視頻生成模型。而在納入音頻維度的情況下，HappyHorse-1.0模型的Elo得分為1217分，僅略低於Seedance2.0的1220分，高於SkyReels V4和可靈3.0等模型。此外，該模型在圖生視頻榜單中也位列第一。外界猜測該模型由中國團隊開發，富瑞在最新報告提到，其背後開發者為阿里巴巴。

富瑞：淘天提供平台補貼料影響收入 降目標價至179元

不過，富瑞下調阿里目標價，從206元降至179元，降幅13%。富瑞指，儘管阿里雲上季增長預期再加速；然而，淘天針對核心商家推商務發展計劃，倘達到GMV目標將提供平台補貼，預料影響客戶管理收入(CMR)，同時受累「千問App」農曆新年期間推廣活動，集團「所有其他」分部的虧損將擴大。

除了富瑞，多家大行同樣削阿里目標，瑞銀由185元降至166元，滙證由176元降至168元，摩通由200元降至195元。其中瑞銀預期阿里今年3月底止2026財年第四季收入按年持平於2370億元人民幣。預計中國電商EBITA約260億元人民幣，受商戶補貼（列作收入抵減）影響，CMR增長受壓，惟不影響EBITA。雲業務收入預計按年增長40%，受惠外部需求持續強勁。國際商業收入預計按年增長5%，虧損收窄。然而，阿里其他業務（包括AI相關投資）EBITA虧損預計擴大至200億元人民幣，主要由於Qwen模型訓練、ToC應用推廣及旗下原生應用投入增加。預計季度經調整EBITA為59億元人民幣，按年跌82%。下調其2026至2028財年經調整每股盈利預測8%至21%，以反映AI投資增加，評級「買入」。

花旗：雲業務收入料續加速增長 上調電商EBITA預測

花旗預期阿里2026財年第四季CMR受會計政策變動影響，將促銷優惠券由銷售及市場推廣開支改為收入抵減，導致報告CMR增長受壓，惟EBITA不受影響。預計第四財季CMR按年增長1.3%，明年3月底止2027財年增長1.6%。正面因素方面，預期雲業務收入將繼續加速增長，而淘寶閃購的虧損減少進度快於預期，將支持中國電商業務EBITA更強反彈，維持「買入」評級，目標價由199元上調至204元，反映電商EBITA預測獲上調。

摩根士丹利預期阿里的雲端業務增長勢頭持續，2026財年第四季增速可望達到40%以上，高於第三季的36%。同時，CMR在可比基礎上按年增長7%，較第三季的1%顯著提速。該行認為，雲端業務加速是關鍵的股價催化劑，並將阿里視為首選股。阿里近期上調雲服務價格將帶動短期增長，而模型即服務(MaaS)將成為長期主要增長動力，預計未來將貢獻超過50%的雲端收入。此外，公司管理層目標在2027財年將本地生活服務（餓了麼）的虧損較2026財年減半，並在2028財年在此基礎上再減半，預計在2029財年實現盈利，這對市場屬正面訊號。基於對「其他業務」虧損擴大的預期，將阿里2026及2027財年的經調整EBITA預測分別下調7%及12%，但維持以現金流折現模型得出的阿里美股目標價180美元不變，評級「增持」。

（AP圖片）

林家亨：CEO帶領AI技術團隊屬好事 現價買入風險不大

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，阿里重組AI組織架構，代表其領導層駕馭未來AI大模型發展有新方向，現時由阿里CEO統領技術委員會，在推行技術發展時就不再如以前各做各浪費資源，大家合作方面會更有效率，對外間公布信息會更清晣。美資投行也指阿里未來在AI的大方向是投入大量資金，在中國屬數一數二，現在由CEO帶領技術團隊，統一對外信息，令投資界明白公司正在做甚麼，對其將來是好事。股價方面，阿里復活節假期前曾見119、120元，既然美伊初步肯坐下來談判，儘管會有轉折不會暢順，起碼令美股投資情緒大為好轉，現價122、123元買入相信風險不大。

阿里半日跌2.77%收報123元，成交59.02億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.89%報512.5元，百度(09888)跌0.54%報111元，京東(09618)升0.27%報112.2元，美團(03690)升0.06%報88.55元，快手跌3.56%報45.04元，網易(09999)升0.73%報179.9元，小米(01810)跌3.18%報31.72元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此





其他阿里巴巴相關新聞：

大行報告 | 阿里最牛看$204最熊$166，仲有航空、內房及濠賭股最新評級/目標價

阿里巴巴攜手中國電信，韶關打造「完全國產」AI數據中心並搭載萬顆自研「真武」芯片

【ＡＩ】淘寶閃購商家端AI Agent全量上線語音搜索功能

《外資精點》高盛下調阿里健康目標價8%，短期盈利能力受損

《外資精點》大摩：阿里巴巴外賣競爭見頂利好美團

【ＡＩ】宇樹機器人R1現身阿里西溪園區，據報有望合作「樹賣通」項目

【ＡＩ】神秘模型HappyHorse登頂AI測評榜單，富瑞指由阿里巴巴開發

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇