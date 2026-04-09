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電動車 | 林家亨：2026年三隻優質汽車股可吼

09/04/2026

　　《股林淘金》2026年有三隻優質汽車股可吼：

 

　　1）首選比亞迪(01211)

 

　　比亞迪貴為中國新能源汽車之王，銷售量早已爬過了Tesla，成為全球第一。2026年首兩個月，比亞迪的出口汽車量急增，數字直接威脅過去11年的龍頭奇瑞汽車(09973)。比亞迪的出口量雖然暫時未超過奇瑞，但奇瑞八成產品都不是新能源汽車，隨著現時油價飆升，奇瑞出口量在今年有機會被比亞迪超越。2026年比亞迪在匈牙利和巴西的車廠逐步落成，海外生產量和銷售量都會齊齊上升，加上集團已經公布有信心今年海外汽車銷售量可升至150萬輛，其2026年下半年的純利有機會重上2024年尾的紀錄高水平。

 

2026年三隻優質汽車股可吼

比亞迪今年首兩個月的出口汽車量急增 (AP)

 

　　2）小鵬汽車(09868)

 

　　小鵬汽車在2025年第四季已經轉虧為盈，雖然2026年第一季仍有很大機會虧損，但今年年中開始，小鵬將會為德國的Volkswagen生產大尺碼的汽車，加上小鵬本身也積極發展智能系統自動駕駛和飛天汽車概念，估計今年小鵬的股價升回90至109元的機會很大。

 

　　3）吉利汽車(00175)

 

　　吉利汽車是2025年中國所有汽車企業之中盈利能夠保持不後退的龍頭車企，現時吉利的新能源汽車佔比已經超過53%，出口汽車量亦會穩步上升。踏入2026年首兩個月，吉利是一眾汽車股之中回購金額最高的車企，今年股價升回25元以上的機會很大，喜歡投資汽車股的朋友不容忽視。

 

2026年五隻汽車股不宜沾手

 

　　1）蔚來汽車(09866)

 

　　比亞迪的超級快充電樁已經面世，由10%充電至97%只需9分鐘。蔚來汽車的換電方案競爭力大減，除了要去指定少數地方，來回時間加上換電池肯定不止9分鐘，換電費用亦昂貴，方案已經變得不合時宜！

 

　　2）賽力斯(09927)

 

　　在2024至2025年，賽力斯獲得華為光環眷顧「萬千寵愛在一身」，但情況已經發生變化，名牌溢價逐漸下降。現在已有其他汽車品牌加入爭寵，如享界（北京汽車）、智界（奇瑞汽車）及尊界（江淮汽車），即使賽力斯銷售量可以維持，但毛利率不斷下降，盈利前景已經不樂觀，估計今年第一季盈利只有低增長。另外，長安汽車現時亦加入了與華為鴻蒙系統的合作磋商，賽力斯對與華為的合作溢價已經大幅下降。

 

　　賽力斯2024年銷售量比前一年上升400%，但2025年銷售量預計只比2024年增長略多於10%。銷售量增幅突然失速，及考慮到集團的負債/股東比率頗高，未來財務風險逐漸增加。

 

　　3）理想汽車(02015)

 

　　理想汽車開始進入市場時只發展混能汽車，在當時市場憂慮純電車續航力的情況下，得到一定的競爭優勢，所以很快獲得不錯的銷售成績及盈利。不過，後來發展純電車Mega的失敗令她盈利大減，加上多年後其他車廠追落後大量生產混能車，令理想的產品競爭優勢逐漸失去。理想本身缺乏自我的核心技術，其未來市場發展備受挑戰，盈利前景並不吸引，幸好公司現金足夠，不慮有財政危機。

 

　　4）華晨汽車(01114)

 

　　很多投資者都誤會華晨汽車過去幾年的派息非常優厚，由2023年以來連續五次派特別股息累計每股超過8元，以為是一隻派高息的汽車股。其實，這些特別股息都是華晨6年前將50%股權賣回給寶馬汽車之後的所得現金，以後華晨如再派息，必須依賴寶馬賺到盈利之後的分紅派息。華晨旗下的金杯汽車長年銷售欠佳，難有盈利，假若華晨金杯持續虧損擴大，將拖累華晨未來的派息能力。

 

　　5）嵐圖汽車(07489)

 

　　嵐圖汽車是東風汽車旗下的新能源汽車發展支線，但嚴格來說東風並沒有自己的新能源汽車核心技術，以前東風累積的都是過去20年合營汽車中的燃油汽車，沒有電能汽車的技術，而且東風之前發展新能源汽車的步伐太慢，即使現時車款吸引，價錢也很難提高，汽車銷售量勉強維持，但是仍然未能產生盈利，將來能否在新能源汽車板塊打出一條血路，現在是言之尚早。在過去3、4年，東風的銷售量急挫，反映過去的客戶已經換進了別家車企的產品，能否把流失的客戶搶回，是嵐圖的一大挑戰！

 

香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨

 

*筆者並無持有上述股份

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