  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

阿里巴巴攜手中國電信，韶關打造「完全國產」AI數據中心並搭載萬顆自研「真武」芯片

09/04/2026

阿里巴巴攜手中國電信，韶關打造「完全國產」AI數據中心並搭載萬顆自研「真武」芯片

 

　　在美中科技競爭持續升溫的背景下，中國自主研發的AI算力基礎建設再添新進展。阿里巴巴(09988)與中國電信(00728)宣布合作，於廣東省韶關市建立一座全新的AI數據中心，內部搭載一萬顆阿里巴巴自主設計的「真武」芯片，並強調該中心「完全國產」，象徵中國高端運算能力正加速從技術突破邁向大規模產業化應用。

 

超低延遲、高效能架構，支援百億參數模型

 

　　據阿里巴巴介紹，這座數據中心採用新一代高性能網路架構，能實現僅4微秒的超低延遲，足以順暢訓練包含數十億個參數的大型AI模型。未來計畫將芯片規模擴展至10萬顆，進一步提升運算能力。

 

　　效能方面，阿里雲指出，該數據中心的訓練與推理效率可提升30%，單卡吞吐量更較以往提高近10倍。這些技術優勢使其可廣泛應用於醫療保健、先進材料研發等多個產業領域。

 

　　過去數年，美國政府持續收緊對中國的半導體技術出口，尤其針對英偉達(US.NVDA)等企業的高階AI芯片實施嚴格管制。這一系列限制措施，反而加快了中國科技巨頭與國家隊電信運營商聯手推動本土替代方案的腳步。

 

撰文：經濟通採訪組

 

其他阿里巴巴相關新聞：
阿里｜重組AI組織架構卻遭大行降目標，股價下挫反可趁低吸？
大行報告 | 阿里最牛看$204最熊$166，仲有航空、內房及濠賭股最新評級/目標價
【ＡＩ】淘寶閃購商家端AI Agent全量上線語音搜索功能
《外資精點》高盛下調阿里健康目標價8%，短期盈利能力受損
《外資精點》大摩：阿里巴巴外賣競爭見頂利好美團
【ＡＩ】宇樹機器人R1現身阿里西溪園區，據報有望合作「樹賣通」項目
【ＡＩ】神秘模型HappyHorse登頂AI測評榜單，富瑞指由阿里巴巴開發

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09992

泡泡瑪特

150.700

異動股

02655

果下科技

52.000

異動股

01788

國泰君安國際

3.010

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 150.900
  • 02655 果下科技
  • 52.500
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.010
  • 00165 中國光大控股
  • 6.770
  • 00951 超威動力
  • 1.770
股份推介
  • 01090 大明國際
  • 0.750
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 9.100
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.620
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.730
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 1.380
  • 目標︰$1.90
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.940
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.300
  • 00981 中芯國際
  • 57.950
報章貼士
  • 01866 中國心連心化肥
  • 11.110
  • 目標︰$14.00
  • 06031 三一重工
  • 22.520
  • 目標︰$29.00
  • 00568 山東墨龍
  • 8.350
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/04/2026 10:19  《異動股》寧德時代升半成，內地四部門召座談會整治鋰電市場內捲

10/04/2026 09:58  《異動股》阿里升逾3%，獲神秘AI模型「HappyHorse」社交平台追蹤

10/04/2026 09:48  【中東戰火】白宮警告工作人員，勿利用伊朗內幕消息投機炒賣

10/04/2026 08:05  【中東戰火】政府四招應對油價急升，擬為商用車每公升柴油補貼3元、隧道費減半，為期兩個月

10/04/2026 09:24  美伊談判前恒指高開139點報25891，阿里高開2%騰訊偏軟

10/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２６億元，買盈富基金沽中海油

10/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里健康目標價，美的遭富瑞降目標價８％

10/04/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８３５２，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 中東戰事膠著恒指升勢有限，蔚來推新車惟投資者趁好消息出貨新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 比亞迪、阿里健康、百勝中國、美的、華虹及越疆等最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評｜騰訊回購護航抵消減持衝擊，惟一原因股價「慢半拍」新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

跨境銷售心法｜品牌出海不是投廣告這麼簡單，成敗關鍵在體系能力
人氣文章

玩樂假期

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌新文章
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

跨境投資須注意甚麼因素？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男性食素會變「軟腳蟹」？吃肉先有男子氣概？揭開素食與性福的迷思！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《超級瑪利歐銀河大電影》—— 令人開心，就是最大的養份
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

濕熱天氣脫妝很困擾？3個小貼士打造持久底妝 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜52歲陳煒30年前後相比照爆光，網民激讚似食咗防腐劑 新文章
人氣文章
催眠的迷思：可以刪除不快回憶？催眠師能植入思想？會不會醒不過來？
人氣文章
清明養生法｜雨水多易濕困疲倦，中醫推介2款食療＋2大穴位疏肝健脾袪濕
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/04/2026
港股 | 午市前瞻 | 中東戰事膠著恒指升勢有限，蔚來推新車惟投資者趁好消息出貨
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹...

10/04/2026 09:21

中東戰火

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區