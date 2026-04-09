阿里巴巴攜手中國電信，韶關打造「完全國產」AI數據中心並搭載萬顆自研「真武」芯片

在美中科技競爭持續升溫的背景下，中國自主研發的AI算力基礎建設再添新進展。阿里巴巴(09988)與中國電信(00728)宣布合作，於廣東省韶關市建立一座全新的AI數據中心，內部搭載一萬顆阿里巴巴自主設計的「真武」芯片，並強調該中心「完全國產」，象徵中國高端運算能力正加速從技術突破邁向大規模產業化應用。

超低延遲、高效能架構，支援百億參數模型

據阿里巴巴介紹，這座數據中心採用新一代高性能網路架構，能實現僅4微秒的超低延遲，足以順暢訓練包含數十億個參數的大型AI模型。未來計畫將芯片規模擴展至10萬顆，進一步提升運算能力。

效能方面，阿里雲指出，該數據中心的訓練與推理效率可提升30%，單卡吞吐量更較以往提高近10倍。這些技術優勢使其可廣泛應用於醫療保健、先進材料研發等多個產業領域。

過去數年，美國政府持續收緊對中國的半導體技術出口，尤其針對英偉達(US.NVDA)等企業的高階AI芯片實施嚴格管制。這一系列限制措施，反而加快了中國科技巨頭與國家隊電信運營商聯手推動本土替代方案的腳步。

撰文：經濟通採訪組

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