港股 | 午市前瞻 | 中東局勢降溫恒指4月上望二萬六，滙控股價回升宜分段部署

美國總統特朗普最新發文稱，所有美軍艦船及飛機與軍事人員和裝備都將留在伊朗周邊，直至達成真正停火協議為止，他亦再次強調伊朗不允許擁核，且霍爾木茲海峽必須保持暢通。伊朗和美國就停火協議各自表述，目前難以判斷談判能否取得成果。市場反應觀望，恒生指數半日報25801，回吐91點或0.4%，主板成交近1267億元，北水暫時淨流入37億元。恒生中國企業指數報8638，跌38點或0.4%。恒生科技指數報4861，跌62點或1.3%。

聶振邦：恒指4月有望反彈，上望26200-26800點

美聯儲局早前公布3月份議事記錄，油價上漲導致短期內推高通脹，押後通脹回落至2%目標的進程，不少官員開始考慮加息應對通脹。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場面對高油價和高通脹，對於加息早有預期，而以往美聯儲局議息往往以維持利率不變為主，因此目前地緣政治和美伊談判對市場的影響仍然較大。

人民幣兌美元中間價近期連升三日，續見三年高位。高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，由於目前中東局勢有回溫跡象，美元在開始投入在其他資產，推動人民幣走強，間接推高中資股股價，對港股有一定利好作用。不過，他表示內地投資者對於特朗普態度戒心較強，而昨日北水同樣錄得約215億淨流出，反映內地投資者仍然保持觀望態度，限制港股升勢。

就目前局勢而言，聶振邦認為對於股市利好作用較大，預期恒指4月表現較3月優異，預計4月有機會重上26200至26800水平。而溫鋼城認為25300點是恒指第一個支持位，若未來美伊談判狀況膠著，霍爾木茲海峽持續封鎖，則有機會失守並回落至下一個低位24400，到時今年低位有機會落在24203點。

滙控135元可吸納

滙控(00005)中東業務較多，在3月中東局勢較為緊張時，股價相當受壓。隨著中東局勢有降溫跡象，該股股價連升兩日，目前股價落在139元水平，累積升幅約7%，回升至3月以來相對高位水平。聶振邦認為滙控目前價格與歷史高位148元水平較為接近，上升空間較少，建議在股價下調至135元附近再作部署。溫鋼城亦建議可以分注部署，現時可以先行買入一注，待股價回調至133元水平再作部署。

撰文：經濟通通訊社市場組

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