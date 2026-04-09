  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

中東戰火 | 摩根資管：美伊停火協議脆弱，仍料年底前美聯儲減息一次

09/04/2026

　　摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，美伊停火協議脆弱，對雙方達成滿意協議看法審慎樂觀，且料未來數星期中東局勢仍較反覆。

 

中東戰火 | 摩根資管：美伊停火協議脆弱，仍料年底前美聯儲減息一次

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（許英略攝）

 

若確認停火，油價次季回至每桶80-90美元

 

　　他指出，若次季美國、伊朗及其他國家停火，油價料回至每桶80美元至90美元。他亦相信，油價所帶來通脹屬短暫性，對美聯儲局而言並無加息必要，因此維持年底前美國聯儲局減息一次預測。另一方面，關稅預期重新提高，令通脹壓力繼續，亦令美國不能大力減息。

 

美國科技股在回調後估值吸引力上升

 

　　許長泰續指出，長遠看法仍為「股優於債」，且今次市場波動，為投資者帶來新切入點，建議手頭現金充裕投資者分階段入市，包括美國科技股，以及台灣、韓國科技硬件公司。美國科技股雖估值吸引力上升，但要具選擇性，以及看好金融、工業與國防相關，且稱機械人、自動駕駛將是市場下一階段投資關注點。對於美國今年有大型AI模型股上市，許長泰亦料可帶動市場情緒，惟相關公司投資者基礎相對狹窄。

 

恒指有空間回升至27000點

 

　　公司亦仍然偏好中港股市，雖今年未必跑贏韓、台，但形容前景不錯，由AI主題支持個別板塊。他亦稱，若中東局勢維持穩定，以及中國經濟保持穩定，恒指有空間回升至27000點，建議手頭現金充裕投資者可慢慢增持港股。他亦對中資科技股長遠看法樂觀，較看好近一兩年上市的大模型、半導體新股。

 

　　油價方面，最差情況料見每桶120美元至150美元；黃金方面，他則形容為非最好的避險工具。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09992

泡泡瑪特

150.500

異動股

02655

果下科技

52.000

異動股

01788

國泰君安國際

3.010

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02655 果下科技
  • 52.350
  • 01788 國泰君安國際
  • 3.010
  • 00165 中國光大控股
  • 6.800
  • 00951 超威動力
  • 1.770
  • 06862 海底撈
  • 14.800
股份推介
  • 01090 大明國際
  • 0.750
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 9.100
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.730
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 1.380
  • 目標︰$1.90
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.960
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.300
  • 03690 美團－Ｗ
  • 88.300
  • 00981 中芯國際
  • 57.950
報章貼士
  • 01866 中國心連心化肥
  • 11.110
  • 目標︰$14.00
  • 06031 三一重工
  • 22.520
  • 目標︰$29.00
  • 00568 山東墨龍
  • 8.370
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/04/2026 10:19  《異動股》寧德時代升半成，內地四部門召座談會整治鋰電市場內捲

10/04/2026 09:58  《異動股》阿里升逾3%，獲神秘AI模型「HappyHorse」社交平台追蹤

10/04/2026 09:48  【中東戰火】白宮警告工作人員，勿利用伊朗內幕消息投機炒賣

10/04/2026 08:05  【中東戰火】政府四招應對油價急升，擬為商用車每公升柴油補貼3元、隧道費減半，為期兩個月

10/04/2026 09:24  美伊談判前恒指高開139點報25891，阿里高開2%騰訊偏軟

10/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２６億元，買盈富基金沽中海油

10/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里健康目標價，美的遭富瑞降目標價８％

10/04/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８３５２，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 比亞迪、阿里健康、百勝中國、美的、華虹及越疆等最新評級/目標價，一表盡掌握新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評｜騰訊回購護航抵消減持衝擊，惟一原因股價「慢半拍」新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：特朗普停戰意願強，港股宜趁低吸納新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

全港戲院日2026｜$30任睇戲，4月22日開售，預告上映電影名單新文章
人氣文章

玩樂假期

紅磡新海濱︱270度維港海景打卡新景點＋首階段開放＋交通路線指南
人氣文章

玩樂假期

香港歷史博物館︱全新「香港故事」展覽十大必看展區，雙層電車＋舊機場航班牌＋徙置區單位打卡＋免費導賞團
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

明知故犯的出軌，是性沉溺導致性慾失控，還是選擇不去控制？
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

那些看似浪費的約會，都是通往真愛的學費：比起『想要』的，適合才最重要。
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

東京奢華新地標！270 度落地玻璃窗俯瞰城景，嘆日式下午茶、米芝蓮壽司、隱蔽黑膠酒吧
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鯁喉事故｜4日4宗長者鯁喉意外，2人食燒賣打邊爐不治，消防處教急救法 新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
高齡生育｜晚婚晚育高齡產婦比例增，醫生解析產檢重點及孕期迷思 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 13:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章大行報告10/04/2026
大行報告 | 比亞迪、阿里健康、百勝中國、美的、華虹及越疆等最新評級/目標價，一表盡掌握
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火42日，穆傑塔巴提三點主張，宣稱將「徹...

10/04/2026 09:21

中東戰火

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區