新股上市 | 群核科技：海外收入佔比呈升勢，毛利料進一步提升

「杭州六小龍」之一、雲原生空間設計軟件提供商群核科技(00068)今日（9日）起招股，群核科技CFO沈倍在記者會上指出，今年海外市場前景良好，將聚焦於日本、韓國及東南亞市場拓展，而相關收入佔比現約10%，但他稱海外收入去年升約30%，增長快速，料日後海外收入佔比呈提升趨勢。他又指，隨國際化後，服務器使用率提升，料毛利可進一步提升。

左起：群核科技CFO沈倍、聯合創始人兼董事長黃曉煌、公共關係副總裁王沛君（許英略攝）

被問及人工智能（AI）泡沬，曾任職於英偉達NVIDIA的群核科技聯合創始人兼董事長黃曉煌則認為，現在AI所體現能力遠遠未見底線，因此在技術層面上絕對不見泡沬。至於被冠以「杭州六小龍」其中一員之稱，黃曉煌指出，對於眾人高度期待，要做好產品及技術令其有所回報。

群核科技今日至下周二（14日）招股，計劃全球發售約1.606億股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎6.72元至7.62元，集資最多達12.3億元，每手500股，入場費3848.43元。公司預期於下周五（17日）掛牌，聯席保薦人為摩根大通及建銀國際。

公司是次引入基石投資者，包括泰康人壽、禾賽(02525)旗下Hesai HK、陽光人壽、廣發基金、Mirae Asset Securities等九家公司，合共投資5800萬美元（約4.55億港元），假設以7.17元中位招股價計算，則將可認購合共6338.95萬股股份，相當於緊隨全球發售完成後已發行股本總額的3.73%（假設超額配股權未獲行使)。

撰文：經濟通採訪組

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