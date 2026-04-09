恒指全日跌140點收報25752百二億北水回流，科指回吐2%

美國總統特朗普最新發文稱，所有美軍艦船及飛機與軍事人員和裝備都將留在伊朗周邊，直至達成真正停火協議為止，他亦再次強調伊朗不允許擁核，且霍爾木茲海峽必須保持暢通。伊朗和美國就停火協議各自表述，目前難以判斷談判能否取得成果。市場反應觀望，科技股顯著回調，港股全日維持約百點跌幅上落，恒指收報25752，跌140點或0.5%，主板成交近2450億元。恒生中國企業指數收報8611，跌65點或0.8%。恒生科技指數收報4821，跌101點或2.1%。

北水繼續趁升賣趁跌買，繼上日淨流出約216億元後，今日重新錄得淨流入126億元。

憧憬鋁材供應恢復正常，鋁材板塊今日跑出，中國宏橋(01378)全日漲5.19%，報39.3元，領升藍籌，中鋁(02600)趁盈喜升3.39%，報12.82元。

中東局勢部分受控，滙控(00005)重新向歷史高位進發，今日再升0.22%，報138.9元，渣打(02888)同升0.96%，報178.7元，友邦(01299)則跌0.17%，報88.5元。

新AI影片生成模型橫空出世表現優異，對快手(01024)可靈構成威脅，快手全日收跌3.6%，報45.02元，有分析指新模型和阿里(09988)有關，惟阿里遭多家大行下調目標價，收跌2.85%，報122.9元；騰訊(00700)雲AI算力產品據報加價，今日升0.89%，報512.5元；美團(03690)跌0.56%，報88元，百度(09888)跌1.79%，報109.6元。

小米(01810)宣布本月推出K系列首款 Max 機型新機REDMI K90 Max，股價全日跌4.27%，報31.36元；比亞迪(01211)巴黎發布騰勢新車，股價亦跌4.68%，報101.8元。

龍湖(00960)收挫5.59%，報7.43元，為表現最差藍籌，至於阿里健康(00241)跌5.1%，報4.65元。

伊朗重新對霍爾木兹海峽油輪徵過路費，兩桶油中海油(00883)、中石油(00857)同升約2%，前者報26.66元，後者報10.77元。

李寧(02331)收升3.66%，報22.66元；華潤萬象生活(01209)升3.55%，報48.42元；藥明康德(02359)升3.45%，報128.9元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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