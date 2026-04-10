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美股 | 以色列同意與黎巴嫩談判，標普500指數七連漲

10/04/2026

　　美股周四（9日）收高，標普500指數連續第七個交易日上漲，創10月以來最長連漲。在美國特朗普政府干預下，以色列同意與黎巴嫩談判，提振市場對中東停火信心。

 

　　標指升41.85點，或0.62%，報6824.66點；道指盤中曾跌逾200點，之後倒升超過400點，收市仍升275.88點，或0.58%，報48185.8點；納指升187.42點，或0.83%，報22822.42點。

 

　　原油價格再次上漲，紐約期油漲逾4%至每桶98.12美元。此外，倫敦布蘭特期油亦跟隨大市升1.6%，報每桶96.26美元。

 

　　大盤走勢受Meta(US.META)上升2.6%的強烈支撐。公司正式發布名為「Muse Spark」的全新人工智能模型。

 

　　其他科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升0.7%，英偉達(US.NVDA)升1%，蘋果(US.AAPL)升0.6%，微軟(US.MSFT)跌0.3%，谷歌(US.GOOG)升0.5%。亞馬遜(US.AMZN)旗下自研晶片業務年化營收突破200億美元，收市大升5.6%。

 

美匯失守99心理關口

 

　　美匯指數面臨顯著沽壓，失守99心理關口，盤中報98.78，下跌0.2%。美元兌日圓匯率維持窄幅波動，盤中一度回落至158.44，日內報159.02，升0.3%。歐元兌美元匯價主要徘徊在1.166附近，日內報1.17，升約0.3%。

 

　　國際金價表現向好，現貨金單日上漲1.1%，報每盎司4772美元，紐約期金亦錄得0.5%的升幅，報每盎司4801美元，穩守在每盎司4700美元高位上方。

 

　　受到中東局勢急劇升溫及霍爾木茲海峽航運受阻的擔憂影響，國際油價強勁反彈。紐約期油顯著上揚5.5%，報每桶99.51美元。布蘭特期油亦上漲約2.7%至每桶97.32美元。

撰文：經濟通國金組

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