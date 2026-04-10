開市Go | 以色列同意與黎巴嫩會談，2月美PCE通脹符預期，騰訊再遭南非大股東減持

要聞盤點

1、美股周四（9日）收高，連續第二個交易日錄得升幅。市場對美國與伊朗初步達成的脆弱停火協議抱持樂觀態度。道指收市仍升275.88點，或0.58%，報48185.8點；標指升41.85點，或0.62%，報6824.66點；納指升187.42點，或0.83%，報22822.42點。中國金龍指數跌91點。日經期貨截至上午7時54分上升782點。





2、以色列總理內塔尼亞胡指已同意與黎巴嫩直接會談，但在確保北部社區安全前不會停火。美國總統特朗普要求以色列縮減對黎巴嫩軍事打擊，以助伊朗談判成功。美國國務院下周將主持以黎會議。消息人士稱伊朗在黎巴嫩實現停火前不會與美國和談。





3、特朗普指與伊朗達成協議非常樂觀，但警告德黑蘭不得收取霍爾木茲海峽過路費，又指伊朗重新開放關鍵水道表現糟糕。





4、周四霍爾木茲海峽船舶通行仍受阻，據報伊朗目前允許每日最多15艘船通過。伊朗外長重申遵守指導方針並與武裝部隊協調下，船隻可安全通過海峽。





5、美國商務部公布3月PCE物價指數按年升2.8%、按月增0.4%，符合預期。周五將公布3月CPI，彭博預料通脹率創近四年新高。





6、截至3月28日止當周續領失業救濟人數降至179.4萬人，為近兩年最低，按周減3.8萬人，遠優於預期182.9萬人。





7、美國商務部公布，受去年秋季43天聯邦政府停擺影響，去年第四季GDP按季年率終值下修至增長0.5%，低於預期0.7%及第三季4.4%。2025全年美國經濟增長放緩至2.1%。



8、內地今日將公布3月CPI通脹數據。彭博預測，由於伊朗戰爭推升能源成本，PPI有望首次結束三年多的通縮局面，春節後CPI同比升幅料放緩。





9、香港政府為緩解伊朗戰爭影響，計劃每公升柴油補貼3港元，為期兩個月。





10、市場憂AI Agent顛覆影響，美國軟件股再度集體重挫，跟蹤科技軟件行業ETF創兩年多最低收盤水平。





11、亞馬遜首季AI年化營收超150億美元，自研晶片規模翻倍至200億美元，若對外銷售或達500億美元。

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