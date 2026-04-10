盤前攻略｜美伊談判存分歧惟市場偏樂觀，港股料跟升惟中概回吐拖後腿

美伊達成停火兩周協議後，因為以色列繼續攻擊黎巴嫩，伊朗重新封鎖霍爾木茲海峽，只允許不超過15艘船通過海峽，不過以色列指已同意與黎巴嫩直接會談。中東局勢未明，油價回升，紐油一度重上過百美元一桶，美股早段下跌。不過，美國總統特朗普聲稱，對與伊朗達成和平協議持樂觀態度，美股盤中止跌回升。道指最多漲逾400點，收市升275點或0.6％，報48185點。納指收升187點或0.8％，報22822點；標普500指數高收41點或0.6％，報6824點。

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反映中國概念股表現的金龍指數回吐1.32％。阿里巴巴升1.88％，報127.68美元；京東升1.03％，報28.34美元；百度跌4.65％，報108.23美元；理想跌1.83％，報18.29美元；小鵬跌2.87％，報17.29美元；蔚來跌4.86％，報6.07美元；嗶哩嗶哩跌2.14％，報23.77美元。

*夜期高水過百點，ADR普遍高走*

恒指夜期報25900，升181點，高水148點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股高0.64％，折合88.6港元；長和(00001)ADR較港股高0.10％，折合63.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.06％，折合508.2港元；小米(01810)ADR較港股高0.57％，折合31.5港元；港交所(00388)ADR較港股高0.58％，折合410.6港元；滙控(00005)ADR較港股高1.83％，折合141.4港元。





*美伊存分歧市場仍樂觀，部分進取淡友或受考驗*

恒指昨日最多跌逾200點，但由於指數遠離牛證，因此對牛證沒有帶來衝擊。發行商加開牛證25000至25299三個百點區間，其中較貼近恒指現價的25200至25299區間反應熱烈，獲584張新增持倉。不過，由於該區與恒指收市價相距最少453點，相對仍然安全。牛證街貨總數升304張至7695張，重貨區維持於24800至24899區間，該區總數有703張。熊證新增400餘張至7180張，重貨區輕微後撤至26100至26199區間，總數有623張。由於多個組別數量均接近600張。因此熊證重貨區並不重。最多新增區在25900至25999區間，該區新增223張至總數486張，顯示部分淡友較進取，該區距離恒指昨天收市價最少只有148點，預料今天升市下較大機會被強制收回。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升175點，報25911，高水159點，預料恒指高開過百點。儘管美伊談判前，雙方均發動口水戰，焦點主要在於黎巴嫩是否包括在停火協議內，以及伊朗擁有濃縮鈾的權利等。但市場情緒仍傾向樂觀，隔夜美股三大指數反覆收升。預料恒指今天跟隨外圍造好，不過，隔夜中概股普遍回軟，其中百度及蔚來均跌近半成，反應中概股的金龍指數回吐1.3％，或限制港股升幅。

撰文：經濟通市場組

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