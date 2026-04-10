異動股｜阿里升逾3％，獲神秘AI模型「HappyHorse」社交平台追蹤

阿里巴巴(09988)現價升3.3％，報126.9元，該股成交約2279萬股，涉資28.75億元。

（Shutterstock圖片）

據科創板日報，近期引發熱議的多模態大模型HappyHorse，已在海外社交平台註冊帳號，其首位關注者為阿里巴巴集團。此前有消息稱，HappyHorse是來自阿里旗下淘天集團未來生活實驗室張迪領導的團隊所研發，目前未來生活實驗室已從淘天集團獨立，歸屬於ATH事業群的AI創新事業部。此前，HappyHorse-1.0的文本轉視頻模型日前突然登頂權威AI評測平台Artificial Analysis的AI Video Arena排行榜。它在四個核心榜單中拿下三個第一、一個第二，直接甩開此前榜首字節跳動旗下的Seedance 2.0 Elo足足60分。

現時，恒生指數報26034，升282點或升1.1％，主板成交逾513億元。國企指數報8709，升97點或升1.1％。恒生科技指數報4911，升89點或升1.9％。即月期指新報26055，升336點，高水20點。即月國指期貨報8715，升123點，高水6點。即月科指期貨新報4917，升99點，平水。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票