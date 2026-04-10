券商股 | 中信証券首季多賺55%股價飆一成，券商股有望翻生，邊隻係首選？

中資券商龍頭中信証券(06030)(滬:600030)公布今年首季純利按年升55%至102億元人民幣，收入增41%至逾231億元人民幣，股價今早（10日）最多飆逾一成。其他券商股亦集體走高，其中招商證券(06099)(滬:600999)及中金公司(03908)(滬:601995)都升逾4%。有券商指當前板塊估值處於歷史低位，防禦與反彈攻守兼備，摩通則指中信證券季績勝預期，料對券商股產生正面影響，重申中金為行業首選。券商股或可乘勢翻生，應如何部署及選擇？

（Shutterstock圖片）

中信証券首季純利按年升55% 收入增41%

中信証券公布，截至2026年3月31日止首季純利102.16億元人民幣，按年升54.6%，每股基本盈利0.67元人民幣。期內營業收入231.55億元人民幣，按年升40.9%。

中信證券稱，一季度資本市場保持良好發展態勢，交易活躍度維持高位水平，公司積極把握市場機會，各項業務協同發力、穩步發展，推動經營業績實現較快增長。

摩通：季績勝預期料股價反應正面 行業首選中金

摩通發表報告指，中信証券2026年第一季財報勝預期。營收與淨利分別按年增41%及55%。單季淨利創下102億元人民幣的歷史新高，分別佔該行與市場對其2026財年淨利共識預估的30%及29%。預期股價將對此有正面反應，並對券商股產生正面影響。摩通重申中金為其行業首選股，預期2026年第一季將交出亮眼成績表。

此外，該行認為招商證券與東方財富(深:300059)的風險回報比已具吸引力，因這兩家券商對經紀業務收入的依賴度較高，應能更充分受惠於2026年第一季強勁的日均成交量。

（中金公司網頁截圖）

中國銀河：券商板塊估值處歷史低位 防禦與反彈攻守兼備

中郵證券指，當前券商板塊面臨「政策重塑長期格局，市場拖累短期業績」的複雜局面。一方面，《金融法（草案）》的推出將從制度層面加速行業分化，推動資源向頭部集中；另一方面，股市的弱勢調整，直接壓制了經紀、兩融、自營等傳統業務的短期表現，導致板塊持續跑輸大盤。在市場成交量未明顯回暖、風險偏好未有效提升前，板塊整體缺乏趨勢性上漲動力。行業供給側改革（《金融法》推動）和需求側變革（中長期資金入市）的趨勢明確。資本實力雄厚、機構業務領先、合規風控嚴格、綜合金融服務能力強的頭部券商，將更能抵御短期市場波動，並在行業集中度提升和機構化浪潮中持續受益。

中國銀河則指，當前板塊估值處於歷史低位，防禦與反彈攻守兼備。投資標的重點關注三個方面：一是綜合實力強勁的頭部券商，如中信証券、國泰海通(02611)(滬:601211)、華泰證券(06886)(滬:601688)等；二是財管、自營、跨境等業務領域具備差異化競爭優勢的中大型券商，如東方證券(03958)(滬:600958)、東方財富；三是業績具有高彈性預期的中小型券商。

西南證券亦指，目前券商板塊盈利和估值已經出現明顯錯配，建議把握左側布局機會。該行推薦兩條主線，一是綜合實力較強、估值仍較低的中大型券商，二是推薦正在推進併購或有併購重組預期券商。

中證協：去年證券行業營收增20% 淨利潤增31%

值得一提，中國證券業協會早前公布證券公司2025年度經營數據。證券公司未經審計財務報表顯示，150家證券公司2025年度實現營業收入5411.71億元（人民幣．下同），同比增長19.95%；淨利潤達2194.39億元，同比增長31.2%，增速顯著高於營收。截至2025年末，150家券商總資產達14.83萬億元，淨資產為3.34萬億元，淨資本為2.44萬億元，客戶交易結算資金餘額（含信用交易資金）3.24萬億元，受託管理資金本金總額9.53萬億元。

據《界面新聞》引述Choice金融終端數據指，上市券商的行業分化態勢進一步加劇。截至3月31日，26家已披露2025年業績的上市券商及持股券商的上市公司悉數實現盈利，且均達成營收、淨利同比雙增，累計實現營業收入4547.1億元，同比增長31.93%；歸母淨利潤總額1850.64億元，同比漲幅達44.61%，增速顯著高於行業整體水平。

此外，行業「雙百億俱樂部」實現擴容，廣發證券(01776)(深:000776)、東方財富、中信證券、國泰海通、華泰證券、中國銀河(06881)(滬:601881)、招商證券七家機構同時實現營業收入與歸母淨利潤雙百億，較2024年增加兩家。而中金公司、申萬宏源(06806)(深:000166)、中信建投(06066)(滬:601066)歸母淨利潤均超90億元，成為「雙百億俱樂部」的核心預備役。

麥嘉嘉：行業處上升周期初段中線看好 首選中金次選中信証券

（麥嘉嘉）

永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，整個券商行業無論成交流水及盈利周期都已由谷底反彈，但估值相對仍處於明顯折讓水平，所以現時整個行業屬於盈利向上、估值修復的前期配置窗口，始終香港是中國及國際資本的平台型樞紐，即作為中間人，無論跨境人民幣及離岸資產配置都會令券商旗下投行及經紀業務的中長期需求有結構支撐。而今年第一季股市每日平均成交金額都大幅按年上漲，在成交量回暖及股市平穩向上，加上新股及再融資活動回復的組合下，意味券商的經紀佣金、融資融券利息收入及投行費用三方面應可同時受惠，屬於典型的行業上升周期初段格局。

麥嘉嘉續指，若單看中信証券最新的業績公布，其盈利增速明顯高於同業，它亦是典型行業龍頭及高Beta標的，盈利已在板塊前面，故在行業受惠時會再行前一些。中金則有較高ROE及高成長性，擁高端投行市場壟斷地位。雖然對整個行業都看好，但若投資者尤其看好香港IPO及機構業務前景，中金始終於這兩部分市佔率屬最核心的券商，故估值通常較行業平均有些溢價，即會貴些少，中長線仍可看好，尤其是高端投行及香港IPO管道強勁相信仍會為其帶來估值上溢價。總之，中線看好整個行業，個股則首選中金，其次為中信証券。中金在約16.9至17.9元已建造了不錯底部，突破多條移動平均線，區間波動範圍上移，若未有貨大概18.5元可作中長線吸納，有機會上試100天線20.3元，這可作為短線目標價，一旦於該處企穩並突破，上移空間可進一步推升。中信証券則可待回至27元邊才分段吸納，短期目標價可定於28.6元。

不過，麥嘉嘉提醒，在風險上，券商股始終對成交及大市情緒高度敏感，且內地監管政策及行業競爭，包括自營槓桿、資本約束或行業整合等，都會成為此板塊的風險因素，或會制約其股價再上衝動力。

中信証券半日升10.15%收報27.36元，成交6.96億元。其他券商股亦普遍造好，中金升4.65%報18.91元，招商證券升4.21%報13.85元，國泰海通升3.49%報14.25元，華泰證券升3.1%報15.99元，中國銀河升3.28%報8.5元，東方證券升4.06%報5.89元，中信建投升5.17%報11.19元，光大證券(06178)升3.35%報8.03元，廣發証券升3.14%報15.43元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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