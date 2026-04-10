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異動股 | 騰訊仍微升，首季遭Prosus減持1300萬股套現近73億

10/04/2026

異動股 | 騰訊仍微升，首季遭Prosus減持1300萬股套現近73億

 

 

　　騰訊(00700)現價升0.3%，報510元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅4.2%。該股成交約279萬股，涉資14.24億元。

 

　　騰訊大股東Naspers旗下的荷蘭互聯網投資旗艦Prosus，今年首季再度減持騰訊股份。根據Prosus最新披露的淨資產數據，公司於2026年第一季合共出售約1300萬股騰訊，以該季平均收市價約559元計算，相關股份貨值約72.7億港元；若以3月底收市價484元計，市值亦達62.9億港元。

 

　　Prosus自2022年起啟動「無上限」減持騰訊計劃，旨在套現資金回購自身股份，以收窄其股價對每股資產淨值的折讓。不過，該公司自2025年下半年起調整策略，開始減持美團，並改變對騰訊的論調。但值得留意的是，Prosus今年首季按兵不動，其美團持股量未見任何變動。

 

連續第二日斥資10億元回購

 

　　騰訊控股申報，在昨日斥約10億元回購196.4萬股，每股最高價514.5元，每股最低價503元，為連續第二日斥約10億元回購股份。該集團指，累計回購約1.2億股，佔約1.3%股權。

撰文：經濟通市場組

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