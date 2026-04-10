騰訊｜首季續遭Prosus減持，惟密密回購兼獲大行力撐，可趁股價低迷吸納？

騰訊(00700)今年首季再遭大股東Naspers旗下Prosus減持，涉資近73億元，雖然騰訊密密回購，但股價今日（10日）仍跌最多逾1%險守500元關口。公司近日消息多多，包括旗下騰訊雲宣布人工智能(AI)算力等產品下月9日起加價，大摩認為此舉符合行業趨勢，瑞銀則指其AI投資對盈利影響可控，兩間大行分別維持「增持」及「買入」評級，或可趁其股價低迷吸納。

（截自騰訊官網媒體資料庫）

Naspers旗下Prosus首季減持騰訊1300萬股 貨值72.7億元

騰訊大股東Naspers旗下的荷蘭互聯網投資旗艦Prosus今年首季再度減持騰訊股份。根據Prosus最新披露的淨資產數據，公司於2026年第一季合共出售約1300萬股騰訊，以該季平均收市價約559元計算，相關股份貨值約72.7億港元；若以3月底收市價484元計，市值亦達62.9億港元。

Prosus自2022年起啟動「無上限」減持騰訊計劃，旨在套現資金回購自身股份，以收窄其股價對每股資產淨值的折讓。不過，該公司自2025年下半年起調整策略，開始減持美團(03690)，並改變對騰訊的論調，但今年首季其美團持股量未見任何變動。

騰訊連續第二日斥資10億元回購 累計回購逾101億元

騰訊申報，在昨日（9日）斥約10億元回購196.4萬股，每股最高價514.5元，最低價503元，為連續第二日斥約10億元回購股份。集團指，自普通決議案(2025年5月14日)通過至今，累計回購約1.2億股，佔約1.3%股權。

值得留意，騰訊自3月26日以來已連續8日進行回購，合計回購760.6萬股，累計回購金額38億元。今年以來公司累計進行18次回購，合計回購1781.10萬股，累計回購金額101.57億元。

騰訊QClaw V2大版本上線 支持多Agent龍蝦管家等

另外，騰訊旗下騰訊雲宣布，QClaw V2大版本正式上線。新版本(V0.2.5)實現多Agent、應用連接器和龍蝦管家三大核心能力，支持用戶創建多個Agent，每個Agent可自定義不同的專長、技能和權限；同時打通眾多第三方應用，讓單任務操作步驟減少60%以上。QClaw同時上線「龍蝦管家」功能，實現原生安全防護。在QClaw可一鍵開啟安全防護環境，攔截惡意prompt、skill投毒、文件誤刪及敏感信息洩露等風險。

另騰訊旗下微信支付宣布，正式上線一整套面向AI的支付接入能力體系。該體系包含Skill技能包、AI友好文檔和AI友好API三大核心模塊。數據顯示，已有逾七成微信支付的商戶開發者使用AI輔助編程工具進行接入開發。而支付代碼直接關乎資金安全，微信支付發布AI接入工具箱是為開發者在享受AI提效的同時，解決其擔憂AI生成代碼所存在的隱患。

騰訊雲AI算力等相關產品服務下月9日起加價5%

此外，騰訊旗下騰訊雲昨日發布公告稱，鑑於全球AI算力需求持續激增，核心硬件供應鏈成本大幅上漲，為保障服務質量及算力資源的持續供給，騰訊雲將於2026年5月9日起，對AI算力、容器服務及彈性MapReduce(EMR)相關產品刊例價進行調整。AI算力相關產品服務、容器服務TKE-原生節點相關產品服務以及彈性MapReduce(EMR)相關產品服務各上調5%。在2026年5月9日之前已購買上述相關產品及服務的，當前訂單/計費周期內價格不受影響，新價格將在下一個續費周期生效。

相較於騰訊雲，此前阿里雲與百度智能雲的漲價動作更激進。阿里雲上月中旬宣布AI算力、儲存等產品調價，由4月18日起針對AI算力、CPFS(智算版)等服務價格進行調整，其中平頭哥真武810E等算力卡產品價格上漲5%至34%，文件儲存產品CPFS(智算版)上漲30%。百度智能雲亦在同日公布調價，涉及的產品及服務包括AI算力相關產品服務上調約5%至30%等，4月18日起執行。

（AP圖片）

大摩：騰訊雲加價符行業趨勢 瑞銀：AI投資對盈利影響可控

摩根士丹利發表研究報告指，騰訊雲上調AI算力產品價格與行業趨勢一致。騰訊的舉措支持了中國AI或雲基礎設施定價能力正在改善的觀點，有助於行業變現及利潤管理，措施對阿里雲亦屬正面。至於騰訊表示，此次加價是因應全球AI計算需求激增及硬件供應鏈成本上升，同樣呼應管理層上次財報電話會議上言論，即騰訊雲現在享有更好的定價環境，預計2026年外部雲服務收入將保持盈利能力的同時錄得強勁增長，維持「增持」評級，目標價650元。

瑞銀則預計騰訊2026年首季收入按年增長11%，經調整淨利潤按年增長12%至692億元人民幣。該行認為，市場對騰訊的低估主要體現在以下幾個方面，包括AI投資對盈利的影響可控。雖然騰訊承諾2026年在新AI產品上投資180億元人民幣或更多，但毛利率改善和盈利正常化可帶來約250億元人民幣或9%盈利增長，足以緩衝增量AI支出並維持穩定的淨利潤率。儘管有額外的AI相關投資，預計騰訊2026年經調整每股盈利增長為12%。目前股票交易價格約為14倍市盈率（自2021年以來最低），相比全球遊戲和廣告平台而言具有吸引力，且尚未反映微信生態系統的內在價值和競爭優勢，維持「買入」評級，目標價780元。

溫鋼城：回購終可消化Naspers減持股份 500元應有支持可逢低吸納

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊大股東Naspers減持已有前科，它買騰訊本就為了出售，現見股價升了那麼多，自然會沽貨。事實上，這些外資股東買股票都是為了獲利沽出，不是為了營運這間公司，最終仍會放貨，之所以不一次過沽清，只是怕市場突然充斥那麼多貨影響供應，令股價有大跌可能，相信這種慢慢沽貨方式會持續，直至沽清為止，故未來仍有機會見其沽貨身影。而騰訊自己做回購，代表公司很想購回股份，但又沒有那麼大筆錢一次過買回Naspers手上的股票，所以逐步回購。至於兩者力量何者較大，相信大股東沽貨當日對市場影響較大，而公司回購會在做完後才公布，若投資者跟買會買貴了，故追入動力較小，但隨著回購出現會慢慢修復，當然要看回購金額，若如騰訊每每用10億、8億一批批去買，最終也會完全消化，這等如公司用賺來的錢買回自己股票，抵銷Naspers減持影響，這是健康做法。

溫鋼城續指，很多人會問騰訊會否回至450元讓人「上車」，但它若回至450元未必是好事，意味恒指有機會回到此前低位24203點。反之，他相信騰訊未來慢慢回升至600元機會較大，但現時外圍互聯網平台及軟件股正被洗倉，昨晚再有AI Agent的消息，美國軟件股跌得較多，這對騰訊及阿里巴巴(09988)等不利，資金流入戒心會較大，加上它們已開始變成AI公用股。事實上，25年前中移動(00941)也不是公用股，而是科技股，當時在內地有部手機已覺得很巴閉，而25年前「8號仔」（電訊盈科）也被視為科技股，但到今時今日卻只當其為收息公用股。同樣，現階段騰訊及阿里的角色會開始變得很平常，大家覺得其膨脹空間會慢慢收窄，再加上AI投資，包括要建設數據中心，買芯片要用大量金錢，人家賣不賣亦成問題，國產芯片技術則未必跟上，故它們股價走勢會較慢。他希望騰訊於480至520元之間打好底慢慢回升，可每逢下跌吸納，若長線持有，現價買入問題不大，但難寄望瞬間即可賺錢，始終大市已由24200點彈至25900點，下周有機會抖抖氣。騰訊500元整數關應有些心理支持，跌穿不出奇，但若長揸佔倉位不多於10%應沒問題。

騰訊今日跌0.79%收報504.5元，成交104.57億元。其他科技股表現各異，阿里升2.12%報125.5元，美團跌0.45%報87.6元，京東(09618)跌0.27%報111.4元，快手(01024)升0.27%報45.14元，網易(09999)升0.79%報178.4元，百度(09888)跌0.91%報108.6元，小米(01810)跌1.47%報36.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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