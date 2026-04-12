一周部署 | 美伊談判全球矚目，潛力新股打響次季IPO大戰

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美伊停戰僅霍峽困局開端

伊朗議長卡利巴夫率團抵達伊斯蘭堡，與美方展開停火談判。然而，無論外交斡旋結果如何，霍爾木茲海峽的戰略地緣已發生本質性的逆轉。即便伊朗為此付出沉重代價，但此役已證實其具備封鎖海峽的實戰能力，這將成為德黑蘭未來勒索國際社會的常規籌碼。對中東各國而言，除了導彈襲擊陰影外，更大的威脅在於被伊朗死死扼住的財政命脈。華爾街雖渴望戰事平息以穩住市場，但和平的窗戶紙已被徹底捅破，重新開戰只是時間問題。

中國首季料溫和增長，消費復甦力度有限

中國將公布第一季度GDP數據和3月經濟三駕馬車數據表現。市場普遍預期第一季度GDP將延續去年底以來的溫和增長，前瞻值約4.7%至5%，增長重心轉向政策支撐與內需驅動。至於3月各項數據，工業端基於製造業升級、出口韌性尚存和政策支持，預計維持量穩價跌趨勢，前兩個月增加值增長6.3%展現生產韌性，但PPI持續下降反映價格壓力尚存，利潤改善仍需觀察；消費領域雖有所回暖但力度有限，3月CPI同比微升1%低於預期顯示需求仍未復甦；至於投資端是當前最不確定的一環，房地產與製造業投資的拖累，使市場寄望於基建與政策投資發力，內生動能尚未形成。

寧王強增長持續，留意價格戰影響

寧德時代(03750)即將公布第一季業績，焦點在於出貨量、價格與利潤率能否維持強勢協同，大行預期其2026首季度營收與每股收益將在去年大增超四成的基礎上持續增長，但若單位盈利受價格戰擠壓，股價支撐將更依賴於未來指引；至於同樣將公布季績的藍思科技(06613)正處於從手機玻璃轉型向「AI精密製造」的關鍵期。主業增長穩健但缺乏亮點，預計2026年上半年受匯率與組裝毛利壓制，市場目光轉向折疊屏、AI眼鏡及汽車玻璃等多線驅動的兌現程度。

三科創新股登場，包括首杭州六小龍IPO

新股市場下周迎來三隻矚目新股，由思格新能(06656)、群核科技(00068)與長光辰芯(03277)鼎立。思格新能憑藉「AI 原生光儲充」一體化方案，孖展至少超購逾301倍；長光辰芯則憑行業龍頭地位和強大基石投資者陣容，孖展超購至少106倍；「杭州六小龍」之一的群核科技作為「空間智能」SaaS +AI賦能概念股，商業模式清晰且具備高成長想像空間，而且已實現經調整盈利，孖展至少超購逾199 倍。隨著美伊戰事最緊張時刻過去，港股迎來回暖期，三新股首日掛牌表現應不俗，或能吸引更多內地科創新星來港上市。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

李明德：恒指轉強需達成兩條件，兩矚目新股抽得過

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