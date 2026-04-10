異動精選 | 鋰電反內捲寧王斷層領跑藍籌，內地CPI遜預期內需板塊跌幅靠前
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2026 01:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 16:40
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