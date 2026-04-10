  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

中東戰火 | 中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才：毋須仿效新加坡補貼形式

10/04/2026

　　浸會大學工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受《經濟通通訊社》訪問時指出，即使美國、伊朗、以色列達成停戰協議，修復被破壞的煉油及儲油設施需時，因此能源價格短期難以重返戰前每桶50至60美元的低水平，預料將回落至每桶70至80美元，並維持在較高位。雖然香港燃料成本壓力相對有限，但石油副產品價格上升將間接推高工、農業生產成本，對本港通脹影響料於第三季逐步浮現。

 

中東戰火 | 中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才：毋須仿效新加坡補貼形式

 

香港不需仿傚新加坡補貼措施

 

　　為應對中東局勢不穩導致油價急升情況，港府「跨部門監察燃油供應專責組」最新提出四項具針對性的臨時措施，包括為商用車船柴油每公升補貼3元、減免非私家車輛隧道費一半等。而新加坡政府較早前亦公布規模約10億坡元（約61億港元）強化支援措施，包括提升企業退稅率、特定行業服務人員現金補貼等，並向國民提早半年發放鄰里購物券，相較香港僅為商用車船每公升柴油補貼3元及隧道費半價，被問到香港是否需要仿傚，麥萃才直言不需要，由於兩地發電燃料組合不一，而令兩地消費者物價指數(CPI)所承受壓力不一，因此，香港暫時所受燃料成本壓力不是很大。

 

　　麥萃才解釋指，新加坡逾90%發電來源是來自進口天然氣，電價較高；其大型提煉廠運作亦主要依靠中東原油，再加上食品靠進口為主，導致當地所承受能源價格波動壓力較大；相對香港，則電價相對變動較少，且能源組合多元，在天然氣之外，尚包括逾20%核能及逾10%來自燃煤。另一方面，在CPI組合之中，「電力、燃氣及水」只佔約3%，因此，對於市民日常生活，燃料價格波動影響暫時不是很大。他更指港府所採取措施直接及具針對性，且行政成本低。

 

油價料回至每桶70美元至80美元，惟憂推升食品價格

 

　　麥萃才指出，就算停戰，估計需時至少半年至一年修復已被破壞的煉油、儲油設施，因此預期能源價格短期不能回調至開戰之前水平，即油價每桶50美元至60美元，但應該亦不會到100多美元一桶，只是可能回調至每桶70美元至80美元，整體能源價格仍維持在較高水平，惟能源價格並非單一拉動通脹主因，相關間接影響還有垃圾膠袋、膠樽、化肥等石油副產品，從而長遠影響工業、農業生產成本及通脹。因為戰爭對生產設施破壞既成事實，修復需時，由此可見，就算是停戰，亦不代表通脹會立刻回落，而是於較長時間維持。

 

本港通脹或於第三季後上升，全年仍料低於2%

 

　　麥萃才指出，本港食品價格影響程度現時難以難估計，因為大部分主食品皆自內地進口，則影響較少，但進口食品價格則可能因此昂貴，因運輸費用上升及產能或產量下降。

 

　　因應食品價格或波動，他建議政府增加特定綜緩津貼；補貼部分必需品；緊密監察事態及市場發展以免影響民生，甚至是鼓勵或容許儲糧。

 

　　至於本港通脹率，麥萃才指出，數字有可能會於今年較後時間「高一些」，但不會擔心數字很高，因一般大眾食用及日用品內地供應一般來說屬於充裕，惟價格可能較貴，估算今年通脹率可能維持在2%以下，以及不排除升至預測上限，甚至超越上限些少。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01632

民商創科

0.060

異動股

06862

海底撈

15.090

異動股

01661

中國前沿科技集團

3.240

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01632 民商創科
  • 0.060
  • 06862 海底撈
  • 15.090
  • 01661 中國前沿科技集團
  • 3.240
  • 09688 再鼎醫藥
  • 16.250
  • 02477 經緯天地
  • 20.080
股份推介
  • 01090 大明國際
  • 0.760
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 9.150
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.980
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 1.370
  • 目標︰$1.90
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 125.500
  • 00388 香港交易所
  • 408.400
  • 00981 中芯國際
  • 58.250
報章貼士
  • 01866 中國心連心化肥
  • 11.200
  • 目標︰$14.00
  • 06031 三一重工
  • 22.860
  • 目標︰$29.00
  • 00568 山東墨龍
  • 8.510
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/04/2026 09:32  《異動股》蔚來低開7%，旗艦新車SUV「ES9」租電預售42萬人幣起

10/04/2026 09:24  美伊談判前恒指高開139點報25891，阿里高開2%騰訊偏軟

10/04/2026 09:34  《異動股》中信証券漲逾6%，首季多賺55%收入增四成

10/04/2026 09:00  《盤前攻略》美伊談判存分歧惟市場偏樂觀，港股料跟升惟中概回吐拖後腿

10/04/2026 08:28  【開市Ｇｏ】以色列同意與黎巴嫩會談，2月美PCE通脹符預期，騰訊再遭南非大股東減持

10/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２８﹒１５億元，買阿里沽盈富基金

10/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里健康目標價，美的遭富瑞降目標價８％

10/04/2026 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２７，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 傳聞強行沒收藝人社交帳戶？拆解TVB轉型網紅經濟新戰略！ 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 香港穩定幣首批牌照出爐，滙豐及渣打合營碇點金融獲發穩定幣發行人牌照新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

全港戲院日2026｜$30任睇戲，4月22日開售，預告上映電影名單 新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

特朗普的失言，反映西方潛意識的政治焦慮 新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜領展套現或回饋股東好息之徒留意｜美伊談判變數多港股兩萬六反彈完？ | 專家點睇中國宏橋？ 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門譽瓏軒午間盛宴！黑椒燒汁一口和牛酥、北海道毛蟹酸辣羹、黑松露脆皮鵝卷，極致粵菜美學 
人氣文章

Art & Living Feature

徐皓霖個展「倒睫」：規範之外的存在，如何撼動所謂的常規？ 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

東京奢華新地標！270 度落地玻璃窗俯瞰城景，嘆日式下午茶、米芝蓮壽司、隱蔽黑膠酒吧
健康好人生 Health Channel
人氣文章
細菌溫床｜研究揭百潔布含362種細菌，專家教改用1物菌量大跌9成
人氣文章
芒果通便還是便秘？營養研究揭生熟度是關鍵
人氣文章
舞．可能︰打破界限 點亮夢想
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2026 01:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/04/2026
穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才：毋須仿效新...

10/04/2026 17:42

中東戰火

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區