  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

穩定幣 | 香港穩定幣首批牌照出爐，滙豐及渣打合營碇點金融獲發穩定幣發行人牌照

10/04/2026

　　香港首批穩定幣牌照出爐，金管局表示，滙豐、碇點金融（渣打香港、香港電訊及安擬集資合資企業）授予穩定幣發行人牌照，以在香港發行穩定幣。牌照於今日（10日）生效。

 

穩定幣 | 香港穩定幣首批牌照出爐，滙豐及渣打合營碇點金融獲發穩定幣發行人牌照

 

　　根據持牌人的業務計劃，待相關準備工作完成後，他們擬於未來數月內開展業務。

 

　　金管局總裁余偉文表示，截至2025年9月30日首階段申請截止日，金管局共收到36家機構提出申請。面對眾多的申請，過去半年，金管局的監管團隊加班加點，根據條例所列的具體規定，全面、深入地審視每一份申請，並按實際需要與申請人保持溝通，釐清疑問，索取資料，務求整個審批過程嚴謹且公平。

 

　　他指出，金管局一向強調，發牌設有相當高的門檻，審批時主要考慮兩方面：（1）申請人是否具備充分的風險管理能力和經驗，並遵守香港和其他地區的相關法規；（2）申請人能否提出具體的應用場景及可行的業務方案和發展計劃。在36份申請中，碇點和滙豐銀行在符合法例相關發牌要求的基礎上，展示其穩妥管理風險的能力，並提出確切的應用場景和未來的發展計劃，因此獲發牌照。

 

應用場景和發展路向

 

　　他提及，兩家持牌發行人均計劃在首階段先發行港元穩定幣，綜合而言，其業務計劃、應用場景和發展路向包括：

 

1. 　跨境支付：發揮穩定幣的優勢，利用發行人本身龐大的國際業務和合作夥伴網絡，在遵守其他地區監管當局訂立的法規和要求下，為企業和個人提供高效、透明和更低成本的跨境支付方式；

 

2. 　本地支付：利用現有業務基建和客戶基礎，加快穩定幣在香港的應用，為個人和商戶提供安全、快速和具效率的交易和結算體驗；

 

3. 　代幣化資產交易：作為代幣化資產交易的結算工具，合規穩定幣可以便利鏈上的實時交易，助力開拓代幣化資產市場的機遇，提升市場的流動性；同時亦會探索利用合規穩定幣作為抵押品管理的應用場景；及

 

4. 　創新應用：充分發揮穩定幣可編程的特性，探索推動條件式支付、供應鏈融資等創新應用。

 

　　他表示，兩家持牌發行人均具有銀行背景，並參與金管局有關央行數字貨幣（CBDC）和代幣化存款等實驗項目，對於各種數字貨幣的功能和應用場景有較深入的了解，有利於探索「未來支付」的各種可能性，其中一家發行人與本地電訊、支付、數字資產企業組成聯合體，令合規穩定幣可以發揮協同效應。兩家機構計劃在業務穩步開展後，會逐步引入更多不同企業（例如場景方）合作推動合規穩定幣的應用，並因應業務營運和市場情況、國際監管發展等因素，持續擴大穩定幣的應用場景，開拓更多海外市場，並考慮引入其他幣種。

 

對日後增發牌照持開放謹慎態度，料穩定幣將於年中至下半年陸續推出

 

　　余偉文表示，持牌發行人需按照監管要求，在儲備資產管理及資產安全保障、價格穩定機制、贖回安排、科技安全等方面實施穩妥周全的政策和風險管理措施，並建立穩健的反洗錢系統，包括在日常運作中透過區塊鏈監察工具，偵測可疑交易和作出相應的跟進行動，配合自行或通過可靠的第三方合作夥伴，核實穩定幣持有人身份，確保監察措施成效。兩家持牌發行人在其申請中展示了他們具備符合和落實這些措施的能力。

 

料香港受規管的穩定幣將於年中至下半年陸續推出

 

　　他指出，持牌發行人在正式推出其合規穩定幣前，需完成相關準備工作，包括科技平台及系統測試、風管措施落實、人手資源安排等等。根據兩家機構目前的業務計劃，局方預計香港受規管的穩定幣將於今年年中至下半年陸續推出。

 

　　他提及，在穩定幣正式推出市場後，金管局會根據個別持牌人的業務和風險性質，透過現場審查、非現場審查、獨立評估、與持牌人的管理層會面等措施，進行持續有效的監管，確保發行人遵守相關的監管要求。局方還會按照其申請時提出的業務計劃，審視落實的成效和擴充業務的籌備情況，確保香港發出穩定幣牌照的政策目標得以體現。

 

對於日後增發牌照持開放謹慎態度，暫未有明確傾向

 

　　他表示，至於在首批申請中未獲發牌照的機構，或在未來提出申請的其他機構，金管局會與他們保持溝通和交流，按相關法例和劃一的監管標準及要求審視這些申請。對於日後增發牌照和時間性，局方持開放而謹慎的態度，現階段未有明確傾向。但局方必須重申，考慮到發行業務所涉及的風險、對用戶的保障，以及市場的承載力和長遠發展，發牌設有相當高的門檻，即使將來再發牌照，整體牌照數量也會很有限。兩個牌照在落地後營運的成效和市場的反應，也有助局方作出較全面的評估。

 

　　他續指，展望將來，全球不少地區正在制訂穩定幣的監管規則，主要國際金融組織如金融穩定理事會和各地監管機構亦就穩定幣運作和風險管理等各個方面，包括對跨國大型穩定幣發行人的監管模式，積極展開研究和討論，預期全球的監管路向會漸趨清晰。局方會積極參與這些討論和提供香港的落實經驗，並按照國際監管趨勢和實踐經驗，不時審視香港監管制度的設計，務求為香港數字金融樞紐奠定堅實基礎，為穩定幣監管提供一個兼具創新與穩健的路徑。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01632

民商創科

0.060

異動股

06862

海底撈

15.090

異動股

01661

中國前沿科技集團

3.240

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01632 民商創科
  • 0.060
  • 06862 海底撈
  • 15.090
  • 01661 中國前沿科技集團
  • 3.240
  • 09688 再鼎醫藥
  • 16.250
  • 02477 經緯天地
  • 20.080
股份推介
  • 01090 大明國際
  • 0.760
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 9.150
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.980
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 1.370
  • 目標︰$1.90
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 125.500
  • 00388 香港交易所
  • 408.400
  • 00981 中芯國際
  • 58.250
報章貼士
  • 01866 中國心連心化肥
  • 11.200
  • 目標︰$14.00
  • 06031 三一重工
  • 22.860
  • 目標︰$29.00
  • 00568 山東墨龍
  • 8.510
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/04/2026 09:32  《異動股》蔚來低開7%，旗艦新車SUV「ES9」租電預售42萬人幣起

10/04/2026 09:24  美伊談判前恒指高開139點報25891，阿里高開2%騰訊偏軟

10/04/2026 09:34  《異動股》中信証券漲逾6%，首季多賺55%收入增四成

10/04/2026 09:00  《盤前攻略》美伊談判存分歧惟市場偏樂觀，港股料跟升惟中概回吐拖後腿

10/04/2026 08:28  【開市Ｇｏ】以色列同意與黎巴嫩會談，2月美PCE通脹符預期，騰訊再遭南非大股東減持

10/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２８﹒１５億元，買阿里沽盈富基金

10/04/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】高盛下調阿里健康目標價，美的遭富瑞降目標價８％

10/04/2026 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２７，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 傳聞強行沒收藝人社交帳戶？拆解TVB轉型網紅經濟新戰略！ 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

穩定幣 | 香港穩定幣首批牌照出爐，滙豐及渣打合營碇點金融獲發穩定幣發行人牌照新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO Find N6｜零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選新文章
人氣文章

騙局大拆解

騙徒假冒中石化員工推銷「汽油充值優惠卡」！車主多次「入貨」被騙超過$50萬 新文章
人氣文章

購物兵團

全港首間CHIIKAWA常設店4 .18開幕，香港紅白藍＋茶記限定公仔掛飾＋日本經典系列新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「再見」之前，讓我們好好記得——論《再見UFO》的時代意義
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門譽瓏軒午間盛宴！黑椒燒汁一口和牛酥、北海道毛蟹酸辣羹、黑松露脆皮鵝卷，極致粵菜美學 
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

明知故犯的出軌，是性沉溺導致性慾失控，還是選擇不去控制？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春困不適｜復活節假放完更疲倦？中醫針灸疏通能量通道助重拾狀態
人氣文章
細菌溫床｜研究揭百潔布含362種細菌，專家教改用1物菌量大跌9成
人氣文章
清明養生法｜雨水多易濕困疲倦，中醫推介2款食療＋2大穴位疏肝健脾袪濕
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/04/2026 01:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話10/04/2026
穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才：毋須仿效新...

10/04/2026 17:42

中東戰火

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

中東戰火 | 溫灼培：美伊和解露曙光，金融市場反彈

08/04/2026 11:22

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區