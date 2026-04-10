穩定幣 | 香港穩定幣首批牌照出爐，滙豐及渣打合營碇點金融獲發穩定幣發行人牌照

香港首批穩定幣牌照出爐，金管局表示，滙豐、碇點金融（渣打香港、香港電訊及安擬集資合資企業）授予穩定幣發行人牌照，以在香港發行穩定幣。牌照於今日（10日）生效。

根據持牌人的業務計劃，待相關準備工作完成後，他們擬於未來數月內開展業務。

金管局總裁余偉文表示，截至2025年9月30日首階段申請截止日，金管局共收到36家機構提出申請。面對眾多的申請，過去半年，金管局的監管團隊加班加點，根據條例所列的具體規定，全面、深入地審視每一份申請，並按實際需要與申請人保持溝通，釐清疑問，索取資料，務求整個審批過程嚴謹且公平。

他指出，金管局一向強調，發牌設有相當高的門檻，審批時主要考慮兩方面：（1）申請人是否具備充分的風險管理能力和經驗，並遵守香港和其他地區的相關法規；（2）申請人能否提出具體的應用場景及可行的業務方案和發展計劃。在36份申請中，碇點和滙豐銀行在符合法例相關發牌要求的基礎上，展示其穩妥管理風險的能力，並提出確切的應用場景和未來的發展計劃，因此獲發牌照。

應用場景和發展路向

他提及，兩家持牌發行人均計劃在首階段先發行港元穩定幣，綜合而言，其業務計劃、應用場景和發展路向包括：

1. 跨境支付：發揮穩定幣的優勢，利用發行人本身龐大的國際業務和合作夥伴網絡，在遵守其他地區監管當局訂立的法規和要求下，為企業和個人提供高效、透明和更低成本的跨境支付方式；

2. 本地支付：利用現有業務基建和客戶基礎，加快穩定幣在香港的應用，為個人和商戶提供安全、快速和具效率的交易和結算體驗；

3. 代幣化資產交易：作為代幣化資產交易的結算工具，合規穩定幣可以便利鏈上的實時交易，助力開拓代幣化資產市場的機遇，提升市場的流動性；同時亦會探索利用合規穩定幣作為抵押品管理的應用場景；及

4. 創新應用：充分發揮穩定幣可編程的特性，探索推動條件式支付、供應鏈融資等創新應用。

他表示，兩家持牌發行人均具有銀行背景，並參與金管局有關央行數字貨幣（CBDC）和代幣化存款等實驗項目，對於各種數字貨幣的功能和應用場景有較深入的了解，有利於探索「未來支付」的各種可能性，其中一家發行人與本地電訊、支付、數字資產企業組成聯合體，令合規穩定幣可以發揮協同效應。兩家機構計劃在業務穩步開展後，會逐步引入更多不同企業（例如場景方）合作推動合規穩定幣的應用，並因應業務營運和市場情況、國際監管發展等因素，持續擴大穩定幣的應用場景，開拓更多海外市場，並考慮引入其他幣種。

對日後增發牌照持開放謹慎態度，料穩定幣將於年中至下半年陸續推出

余偉文表示，持牌發行人需按照監管要求，在儲備資產管理及資產安全保障、價格穩定機制、贖回安排、科技安全等方面實施穩妥周全的政策和風險管理措施，並建立穩健的反洗錢系統，包括在日常運作中透過區塊鏈監察工具，偵測可疑交易和作出相應的跟進行動，配合自行或通過可靠的第三方合作夥伴，核實穩定幣持有人身份，確保監察措施成效。兩家持牌發行人在其申請中展示了他們具備符合和落實這些措施的能力。

料香港受規管的穩定幣將於年中至下半年陸續推出

他指出，持牌發行人在正式推出其合規穩定幣前，需完成相關準備工作，包括科技平台及系統測試、風管措施落實、人手資源安排等等。根據兩家機構目前的業務計劃，局方預計香港受規管的穩定幣將於今年年中至下半年陸續推出。

他提及，在穩定幣正式推出市場後，金管局會根據個別持牌人的業務和風險性質，透過現場審查、非現場審查、獨立評估、與持牌人的管理層會面等措施，進行持續有效的監管，確保發行人遵守相關的監管要求。局方還會按照其申請時提出的業務計劃，審視落實的成效和擴充業務的籌備情況，確保香港發出穩定幣牌照的政策目標得以體現。

對於日後增發牌照持開放謹慎態度，暫未有明確傾向

他表示，至於在首批申請中未獲發牌照的機構，或在未來提出申請的其他機構，金管局會與他們保持溝通和交流，按相關法例和劃一的監管標準及要求審視這些申請。對於日後增發牌照和時間性，局方持開放而謹慎的態度，現階段未有明確傾向。但局方必須重申，考慮到發行業務所涉及的風險、對用戶的保障，以及市場的承載力和長遠發展，發牌設有相當高的門檻，即使將來再發牌照，整體牌照數量也會很有限。兩個牌照在落地後營運的成效和市場的反應，也有助局方作出較全面的評估。

他續指，展望將來，全球不少地區正在制訂穩定幣的監管規則，主要國際金融組織如金融穩定理事會和各地監管機構亦就穩定幣運作和風險管理等各個方面，包括對跨國大型穩定幣發行人的監管模式，積極展開研究和討論，預期全球的監管路向會漸趨清晰。局方會積極參與這些討論和提供香港的落實經驗，並按照國際監管趨勢和實踐經驗，不時審視香港監管制度的設計，務求為香港數字金融樞紐奠定堅實基礎，為穩定幣監管提供一個兼具創新與穩健的路徑。

撰文：經濟通採訪組

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