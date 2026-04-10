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小傳日記 | 傳聞強行沒收藝人社交帳戶？拆解TVB轉型網紅經濟新戰略！

10/04/2026

　　話說之前TVB(00511)俾雜誌爆料話要求旗下藝人交晒佢哋啲Social Media嘅acc同密碼，引發唔少藝人反彈，甚至傳出有人要入雪櫃！之後TVB就話「有關說法並不準確，亦未能反映實際情況」。空穴來風又未必冇原因嘅，TVB之前玩直播帶貨食過番尋味，最近推出「藝人創作者網絡」（ACN）業務，簡單講就係「網紅經濟」，旗下藝人唔單止要喺公仔箱出鏡，IG、YT、小紅書都要經營。TVB三四線藝人普遍低薪，所以通常會將社交媒體當成副業經營，幫補下收入，而家時代唔同晒，藝人所有社交帳戶要交畀TVB統一打理，有怨言都唔出奇啦。

 

小傳日記 | 傳聞強行沒收藝人社交帳戶？拆解TVB轉型網紅經濟新戰略！

 

　　咁究竟咩係ACN？相信TVB靈感係來自神州嘅MCN機構。MCN即係培育網紅嘅經紀公司，幫素人度橋拍片做直播，紅咗之後就可以接商務推廣賺廣告費，唔紅就送去直播帶貨。國內最大MCN無憂傳媒旗下有大量簽約抖音網紅，單月直播帶貨銷售額維持喺1億至2.5億人仔，2024年營業收入估計去到40億至60億人仔！

 

　　依家影視娛樂方式極之豐富，唔需要日日電視撈飯，香港免費電視市場愈來愈難做，TVB劇集製作budget一縮再縮，尤其係純本土自製劇更加係買少變少，所以轉投直播帶貨賺快錢。早喺2022年，TVB已經開始同抖音合作搞直播，只不過嗰時好似冇乜人睇，直到2023年同淘寶合作搞咗一次6個鐘嘅馬拉松直播，當時加加埋埋有成485萬次觀看次數，銷售額有成2350萬，成績夠晒鼓舞。TVB食髓知味，要同淘寶繼續合作，當年至少要做48場直播，之後2024年玩埋「藝人+劇集IP+電商」，30個藝人搞咗成300場直播，淘寶同抖音帶貨賣咗超過7億人仔。

 

　　不過話時話，網紅經濟又係咪真係咁好景呢？神州想一夜成名嘅人千千萬，網紅競爭就好似玩大逃殺，MCN每捧紅一個網紅就要盡快喺佢身上榨盡一分一毫，否則過多幾日就會有成千上萬個複製品出現。直播帶貨都唔好得去邊，大部分直播間由於攞唔到廠商最優惠價格，根本就吸引唔到人去睇，MCN為咗吸引廣告商，唯有不斷刷數據刷流量刷帶貨成績。

 

　　TVB蝕咗咁多年錢，上年終於賺返5900萬，證明網紅經濟係work嘅，所以索性玩大佢。不過TVB藝人之所以自帶流量係因為有「大台光環」，如果本末倒置，先做KOL，紅咗先去拍劇接廣告，咁同其他網紅相比優勢又喺邊呢，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

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