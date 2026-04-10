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穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App

10/04/2026

　　滙控(00005)旗下香港上海滙豐銀行獲金管局授予穩定幣發行人牌照，對此深表歡迎，並計劃於今年下半年推出港元穩定幣。匯豐發行的穩定幣將在任何時候以優質流動性儲備資產作全額支持，並存放在獨立帳戶中，及將符合最高水平的金融犯罪合規標準。

 

穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App

 

　　滙豐的港元穩定幣將無縫接入香港兩個最獲廣泛使用的數碼平台：PayMe和滙豐香港流動理財應用程式（HSBC HK App）。

 

　　滙豐指，在初步階段，該行計劃推出下列服務，為滙豐個人客戶和商戶提供更靈活且安全的日常交易選擇：（1）個人對個人付款（P2P），透過PayMe和HSBC HK App以穩定幣進行個人之間即時轉帳。（2）個人對商戶支付（P2M），透過PayMe直接以穩定幣支付參與商戶；（3）代幣化投資，透過HSBC HK App以穩定幣認購代幣化投資產品。

 

　　滙豐指，PayMe目前服務超過330萬用戶，而HSBC HK App去年進行全面革新，活躍用戶人數按年上升20%。憑藉既有的龐大用戶群，這些平台為滙豐的金融創新議程提供扎實的基礎，並透過運用數碼資產推動相關生態圈發展，進一步鼓勵創新金融方案與服務的落實和拓展。

 

　　滙豐香港行政總裁伍楊玉如表示，很高興獲金管局授予穩定幣發行人牌照，並期待參與這項具前瞻性的金融創新，讓客戶能在香港安全可靠地使用由滙豐發行的穩定幣進行支付及交易。穩定幣發行人牌照的公布亦配合香港發展成為全球數碼資產中心的願景。

 

渣打旗下碇點金融料次季起分階段發行港元穩定幣，與指定認可分銷商合作

 

穩定幣 | 滙豐擬下半年推出港元穩定幣，接入PayMe及流動理財App

 

　　渣打香港、香港電訊(06823)及安擬集團合資成立碇點金融，今日金管局批出穩定幣發行人牌照。碇點金融預計，今年第二季起分階段發行受規管、與港元掛勾的穩定幣「HKDAP」。

 

　　公司將採用企業對企業對個人（B2B2C）的業務模式，借助指定認可分銷商廣泛客戶基礎的優勢，擴闊公眾接觸HKDAP的途徑，同時會通過向早期合作夥伴提供優惠措施，鼓勵其開發對區內經濟帶來實際裨益的真實用例，並藉此促進HKDAP的普及與應用程度，以及提高代幣化現實世界資產的結算及分銷。

 

　　公司亦專注研究利用穩定幣，打造跨境支付及資金流的解決方案，相關用例預期在未來結算流程和價值轉移的演變中發揮關鍵作用。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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