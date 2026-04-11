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美股收盤 | 道指收市跌269點，納指單周升逾4%

11/04/2026

　　美股周五(10日)收市個別發展，惟三大指數本周均錄得逾3%的顯著升幅，市場目前正密切注視美伊之間達成的兩周停火協議。

 

　　受中東戰局推升能源成本影響，美國3月消費物價指數(CPI)按年上升3.3%，密歇根大學4月消費者信心指數初值跌至47.6，遠遜預期，並創下該調查74年歷史以來的最低紀錄。

 

　　道指收市跌269.23點，或0.56%，報47916.57點；標指跌7.77點，或0.11%，報6816.89點；納指升80.48點，或0.35%，報22902.89點。

 

科技板塊帶動

 

　　大市在科技板塊的強勁帶動下，三大指數全周均錄得顯著升幅，標指升3.56%，創下自去年11月以來的最佳單周表現。道指漲3.04%，納指累升4.68%。

 

　　大市走勢分化主要源於通脹數據的結構性差異與市場對聯儲局息口的預期。雖然整體通脹攀升，但核心通脹相對溫和，紓緩了對聯儲局激進加息的擔憂，帶動對利率敏感的科技股受捧並支撐納指。

 

美股收盤 | 道指收市跌269點，納指單周升逾4%

整體通脹攀升，但核心通脹相對溫和（AP）

 

　　重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升約1%，英偉達(US.NVDA)升2.6%，Meta(US.META)升0.2%，微軟(US.MSFT)跌0.6%，谷歌(US.GOOG)跌0.2%，亞馬遜(US.AMZN)升2%。

 

　　儘管美伊達成短暫停火，但市場對霍爾木茲海峽航道重開的憂慮揮之不去。國際油價在經歷本周波動後再度遇壓，紐約期油下跌1.8%，報每桶96.07美元；布蘭特期油下跌1.5%，報每桶94.41美元。

 

　　國際金市窄幅上落，現貨金受避險資金支撐微跌0.1%，報每盎司4762美元；紐約期金因通脹憂慮降溫下跌0.7%，報每盎司4782美元。

 

　　美匯指數震盪向下，日內報98.66，跌0.1%。美元兌日圓匯率繼續於高位徘徊，日內報159.27，升0.2%。歐元兌美元表現強勢並突破1.17關口，盤中高見1.1739水平，日內報1.1728，升0.2%。

 

撰文：經濟通國金組

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