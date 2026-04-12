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港股 | 蕭猷華：美伊談判未有協議，恒指或回吐上周的升幅

12/04/2026

　　《套期保值》在多國共同斡旋之下，美國和伊朗終於在最後關頭敲定為期兩周的臨時停火協議，並在巴基斯坦展開面對面的和談。雙方在停火之餘願意邁向談判桌，既是走向緩和的關鍵一步，也使局勢逐步朝更為正面的方向發展。環球股市上周受消息刺激下明顯回升。不過，考慮到兩國累積多年仇恨，互信不足且分歧深重，因此談判過程充滿挑戰。


 
　　內地數據方面，上周五（10日），國家統計局公布3月CPI（居民消費價格指數）同比上升1%，以及3月PPI（工業生產者出廠價格指數）同比上升0.5%。其中，PPI作為工業利潤的領先指標指，其指數由2022年10月以來首度轉正，反映工業利潤出現築底回升。展望下一季度，隨著中央的穩經濟措施逐步見效，工業利潤有望迎來新拐點。

 

美伊談判未有協議，恒指或回吐上周的升幅

美伊和談未能達成協議，恒指恐將回吐上周的升幅（Shuttestock）


 
　　展望後市，美伊和談未能達成協議，由於市場上周已反映對談判樂觀的部分預期，因此恒生指數恐將回吐上周的升幅，不過，下跌幅度不會太大，25000點支持強。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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