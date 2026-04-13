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美股 | 美伊談判破裂，特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽，美股上升趨勢料受阻

13/04/2026

　　美國和伊朗代表團於上周六（11日）起，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行21小時馬拉松談判，但未能達致成果。美國總統特朗普隨即於周日（12日）表示，美國海軍將立即開始封鎖霍爾木茲海峽，並將在國際水域攔截所有曾向伊朗繳納過過路費的船隻。

 

　　特朗普稱，此次會談「進展順利，多數問題已達成共識」，但補充雙方在伊朗核計劃問題上尚未達成一致。他隨即：「即日起，世界最強大的美國海軍將開始封鎖任何試圖進入或離開霍爾木茲海峽的船隻。

 

　　他還稱：「我還已指示海軍在國際水域搜尋並攔截每一艘向伊朗繳納過過路費的船隻。任何繳納非法過路費者都無法在公海上獲得安全通行權。」

 

　　特朗普的決定或令市場本周陷入新的恐慌。消息傳出後，比特幣即跌2.5%。料亞洲周一（13日）早盤，油價將再次上行。受中東戰局推升能源成本影響，美國上周五（10日）公布的3月消費物價指數(CPI)，按年上升3.3%，密歇根大學4月消費者信心指數初值跌至47.6，遠遜預期，並創下該調查74年歷史以來的最低紀錄。

 

美股周線錄得顯著升幅

 

　　美股三大指數上周均錄得逾3%的顯著周線升幅，因為市場憧憬美伊之間達成停火協議。標指升3.56%，創下自去年11月以來的最佳單周表現。道指漲3.04%，納指累升4.68%。

 

　　上周五當天，道指收市跌269.23點，或0.56%，報47916.57點；標指跌7.77點，或0.11%，報6816.89點；納指升80.48點，或0.35%，報22902.89點。特朗普下令封鎖海峽，料令美股上升趨勢升阻。

撰文：經濟通國金組

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