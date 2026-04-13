  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

盤前攻略｜美伊談判破裂油價急升，三大美指期貨今早齊跌恒指料回吐

13/04/2026

　　美國及伊朗談判未能達成協議，據報雙方在包括霍爾木茲海峽重新開放問題、濃縮鈾問題和伊朗海外資產解凍問題存在分歧。美國總統特朗普在社交平台帖文稱，美國海軍即時開始對所有試圖進出霍爾木茲海峽的船隻實施封鎖。美伊談判破裂後，油價急升，紐油期貨最新每桶報104.82美元，升8.5％，布蘭特期油每桶報103.07美元，升8.27％，美股三大指數期貨今早齊跌1％。

 

盤前攻略｜美伊談判破裂油價急升，三大美指期貨今早齊跌恒指料回吐

（Shutterstock圖片）

 

　　另外，美國3月份消費物價指數(CPI)按年升幅由2月的2.4％，擴大至3.3%，創2024年以來最快增速，按月增加0.9％，為2022年以來最大增幅。美股上周五（10日）個別發展，道指全日收跌269點或0.6％，報47916點。標普500指數低收7點或0.1％，報6816點；納指則高收80點或0.4％，報22902點。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數升0.31％。阿里巴巴跌0.27％，報127.33美元；京東升2.08％，報28.93美元；百度升0.17％，報108.41美元；理想升5.03％，報19.21美元；小鵬升0.75％，報17.42美元；蔚來升7.08％，報6.50美元；嗶哩嗶哩跌0.04％，報23.76美元。

 

*上周夜期未反映局勢轉差，ADR個別走*

 

　　上周五恒指夜期收報25964，升41點，高水70點。由於美伊談判在周末舉行，因此夜期走勢未能反映最新局勢發展。ADR方面，美團(03690)ADR較港股高0.08％，折合87.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.68％，折合63.7港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.69％，折合501.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.25％，折合30.8港元；港交所(00388)ADR較港股低0.14％，折合407.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.19％，折合141.4港元。


　
*美伊談判破裂，恒指料低開過百點*

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌126點，報25752，低水141點。預料恒指低開過百點，後市走勢偏淡。恒指上周五收市雖然升141點，惟盤中最多升逾300點，近千張較貼價熊證跌入被強制收回範圍。熊證街貨最新減少數百張至總數6709張，重貨區後撤至26300至26399區間，該區亦是最多新增區，總數712張中有129張屬於新增。相反，牛證街貨總數新增數百張至8150張，牛證重貨區亦上移至25200至25299區間，該區亦是最多新增區，總數1358張中，高達774張屬於新增。儘管恒指今天看跌，惟該區距離恒指上周收市價最少有594點，預料風險不大。

 

撰文：經濟通市場組

 

【你點睇？】油價急升，政府推出四項針對措施，你認為政府措施是否足夠應對？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00628

通通ＡＩ社交

0.355

異動股

06158

正榮地產

0.018

異動股

01810

小米集團－Ｗ

30.620

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.620
  • 06618 京東健康
  • 48.560
  • 08365 亦辰集團
  • 3.020
  • 09696 天齊鋰業
  • 53.700
  • 00755 大方廣瑞德
  • 0.320
股份推介
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.110
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.750
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 8.950
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.780
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.860
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.600
  • 00981 中芯國際
  • 56.800
  • 00700 騰訊控股
  • 488.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 151.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 85.750
報章貼士
  • 00240 利基控股
  • 1.790
  • 目標︰--
  • 00470 先導智能
  • 47.760
  • 目標︰$51.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 18.020
  • 目標︰$23.20
熱炒概念股
即時重點新聞

13/04/2026 12:45  《午市前瞻》霍峽解封無期勿跟車太貼，勝宏科技IPO基投陣容強勁宜入手

13/04/2026 12:08  日韓股市齊跌1%恒指半日同跌306點報25587，內需板塊跌幅居前

13/04/2026 10:47  《異動股》九置新地齊跌約3%，聯儲局減息預期嚴重受壓

13/04/2026 10:22  【互聯網大會】李家超：河套香港園區已吸引逾70家科企進駐，香港創科策略擬進一步提升算力

13/04/2026 10:14  《異動股》騰訊挫2%失500元，地緣風險升溫科技股齊挫

13/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２８﹒１５億元，買阿里沽盈富基金

13/04/2026 08:52  【大行炒Ｄ乜】大和麥格理齊降騰訊目標價，花旗升蔚來目標逾兩成

13/04/2026 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８３２７，隔夜拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 霍峽解封無期勿跟車太貼，專家籲入手高息股防守 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 國泰因應油價飆升削減航班，股價下挫未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

互聯網大會 | 李家超：河套香港園區已吸引逾70家科企進駐，香港創科策略擬進一步提升算力新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

寵物情報︱CASETiFY寵物系列自訂手機殼＋毛孩貼紙個人化設計＋免費送貼紙
人氣文章

玩樂假期

澳門銀河「千里吧」全新開幕：威士忌及雞尾酒愛好者的天堂！藏有超過650款威士忌新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

特朗普的失言，反映西方潛意識的政治焦慮
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

5大輕奢小眾品牌手袋推介：凱特王妃愛牌DeMellier、征服日本的Cafuné、與Hermès同皮革廠的Louvreuse
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《我們不是甚麼》：AK的暉仔給我們看見甚麼？ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

當外貌成了愛情的考核標準，從外在出發的感情可以走得長久嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
清明養生法｜雨水多易濕困疲倦，中醫推介2款食療＋2大穴位疏肝健脾袪濕
人氣文章
家居衛生｜浴室高濕高菌易交叉污染，醫生揭8大壞習慣，2大致病源頭
人氣文章
健康飲食真相｜肉類「無激素」標示毫無意義？認住正確字眼才有用新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2026 15:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2026 15:10
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/04/2026 15:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/04/2026 14:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/04/2026
港股 | 午市前瞻 | 霍峽解封無期勿跟車太貼，專家籲入手高息股防守
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

真和了

13/04/2026 09:40

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區