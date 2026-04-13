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開市Go | 美伊談判破裂，美CPI通脹急升溫，英偉達供應商來港招股

13/04/2026

要聞盤點


1、美伊周末在巴基斯坦直接會談因核問題等關鍵分歧未能達成協議，伊朗稱談判破裂是因為「美方的貪婪和野心」，萬斯則表態美方「已展現靈活和誠意」。布蘭特原油期貨今日亞洲早盤一度飆升近8%，美國股指期貨下跌。

 

2、在雙方談判破裂後，美國總統特朗普宣布美軍全面封鎖霍爾木茲海峽，癱瘓伊朗港口海上交通，禁止伊朗透過出售石油獲利，並警告伊朗若抵抗將遭報復，德黑蘭方面則指出，任何軍艦接近海峽即違反停火協議。

 

3、《華爾街日報》指特朗普考慮恢復對伊朗有限打擊以打破談判僵局。伊朗已向南部海岸部署海軍特種部隊，為可能美軍行動做準備。

 

4、美國勞工統計局公布，美國3月CPI按年升3.3%，較2月2.4%顯著升溫，但仍符合預期；按月急升0.9%，創近四年最大單月升幅。


5、美國4月消費者信心指數初值由3月53.3急挫至47.6，遜預期51.5至52區間，創歷史最低水平。

 

6、黎巴嫩同意周二（14日）在美國國務院與以色列舉行首次停火會議。

 

7、中國證監會發布創業板改革新規，增設第四套上市標準，拓寬新興及未來產業優質企業上市渠道。

 

8、英偉達供應商勝宏科技(02476)今日(13日)至周四(16日)來港招股，每股作價209.88元，集資最多達174.93億元，入場費2.12萬元。公司預期4月21日（星期二）掛牌，摩根大通、中信建投國際及廣發証券為聯席保薦人，摩根士丹利、雲鋒基金以及高瓴資本等39家機構基石參投。

 

9、將軍澳海瑅灣I昨日新一輪銷售即日沽71伙，帶動過去周末一手市場成交至約120宗，按周增1.5倍；大圍柏傲莊III大戶今日正式招標。

 

10、據報美聯儲要求美國大型銀行提供私募信貸敞口詳細資料。

 

11、著名對沖基金經理「沽神」貝里在其專欄披露，近期買入京東及阿里巴巴股票。

 

開市Go | 美伊談判破裂，美CPI通脹急升溫，英偉達供應商來港招股

 

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