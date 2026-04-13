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新股上市 | 英偉達供應商勝宏科技(02476)招股入場費超2萬元，大摩等39家基投認購佔近四成半

13/04/2026

新股上市 | 英偉達供應商勝宏科技招股入場費超2萬元，大摩等39家基投認購佔近四成半

 

 

　　內地AI及高性能計算印刷電路板製造商、英偉達供應商勝宏科技(02476)(深:300476)今日（13日）至周四（16日）來港招股，計劃全球發售8334.8萬股H股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價209.88元，集資最多達174.93億元，每手100股，入場費21199.67元。公司預期4月21日（星期二）掛牌，摩根大通、中信建投國際及廣發証券為聯席保薦人。

 

　　公司基石投資者陣容強勁，總共39家，包括摩根士丹利旗下MSIP、高瓴旗下HHLRA、馬雲等人創立的雲鋒基金、Janchor Fund、HK Greenwoods、韓國Mirae Asset、信銀投資、博時國際及光大理財等，認購合共約9.97億美元（約78.12億港元），佔以招股價計，則可認購之發售股份總數為3722.01萬股，緊隨全球發售完成後之股權百分比約3.89%（假設發行量調整權及超額配股權均未獲行使）。基石投資者認購總額部份佔招股總額約44.7%。

 

　　勝宏科技估計，將自全球發售獲得的所得款項淨額將約為172.87億元，當中約74%將用於擴展在內地的生產，包括購買智能製造設備並進一步將製造流程自動化；約7%將用於購買mSAP製造設備及其他機器的智能製造設備；約9%將用於研發活動，其餘10%作營運資金及一般公司用途。

 

　　勝宏科技成立於2006年，專注生產用於AI服務器的印刷電路板產品，為AI晶片巨頭英偉達供應商之一。招股資料引述行業報告，以2025年上半年AI及高性能算力PCB收入規模計，該公司市場份額13.8%，位居全球第一。

 

　　該公司去年盈利43.11億元人民幣，按年大增2.73倍；收入192.92億元人民幣，按年升79.77%。

撰文：經濟通市場組

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